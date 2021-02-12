Лукашенко рассказал, почему «плевать хотел» на Бабарико и почему бизнесу не стоит лезть в политику

Источник материала: Tut.by

Лукашенко заявил, что среди чиновников «половина бчб-шников». Такой вывод он сделал из рассказа пенсионера из Белыничей. Он также порассуждал, что могло стать тому причиной и посоветовал бизнесу не лезть в политику, потому что там «конкуренция высокая». Обо всем этом он заговорил после выступлени я директора Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанны Тарасевич.

«Скажу непопулярно»

Александр Лукашенко бурно отреагировал на выступление, раскритиковав «подобные предложения». Начал с критики упрощения подходов к регистрации бизнеса, мол, получили «сопляков», которые открывают много компаний и выводят деньги за рубеж.

Потом прошелся по лицензированию в медицине.

— Опять непопулярно скажу. Опыт последнего года и меня, и наше правительство многому научил.

Лукашенко рассказал, как способствовал открытию частных медцентров, не вникая глубоко.

— И что мы получили? Приходит государственный служащий, приходит человек в погонах в такие частные медицинские клиники, почти сплошь и рядом: «Ты, ябатька, вон отсюда! Я тебя лечить не буду!» Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи! — возмутился Лукашенко.

Он также рассказал историю плачущей журналистки госСМИ.

— Со слезами прибежала к руководителю, он сразу мне доложил. В детский садик ребеночка ведет. «А, ты там за действующую власть! Вон со своим ребенком из детского сада!» Это было и в частных, и, к сожалению, в государственных детсадах. Какая должна быть моя реакция? Отдал распоряжение минскому горисполкому и на контроль руководителю нашего сената прекратить эти дела с плевой регистрацией бизнеса.

«Я проехал Америку с Востока на Запад»

Лукашенко пояснил, что послабления были тогда, когда людям было важно дать работу.

— У нас что, сегодня проблема с рабочими местами? Я приводил пример гендиректора МТЗ Вовка — пожалуйста, иди работай и хорошо зарабатывай. Сегодня нет этой проблемы! Да, нам нужны продвинутые инициативные люди, но должны работать в интересах, прежде всего, государства! — потребовал Лукашенко.

Он рассказал про свое знакомство с бизнесом в США.

— Я очень хорошо знаком, изучал еще на первых порах своего президентства бизнес в Соединенных штатах Америки, я проехал Америку с Востока на Запад, был в самой глубинке — патриотизм высочайший и у фермера, и у бизнесмена. Они все понимают, если есть государство, значит они будут работать в этом государстве, и государство в любой момент поддержит и защитит, что мы и делали. А что мы получили в ответ? Почему предыдущий оратор об этом не сказала? — сказал он. — Мы не будем ни с кем сводить счеты, но те процессы, которые нужно государству держать под контролем, мы их будем держать и, если вы хотите, не обижайтесь на меня, частники, равных условий, вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников. Что за намеки там по пенсионной системе?

О Бабарико

Когда речь зашла о частном бизнесе, Лукашенко вспомнил про Бабарико, заявив, что тот ему не конкурент.

— Все парятся по поводу Бабарико: ах, конкурента президента посадили. Да плевать я хотел на таких конкурентов. В Турции собственности понастроил, здесь особняки, никто так не живет, как он, — автомобили, дома. Детей втянул в это, понаоткрывал предприятия. Я что, должен спокойно на это смотреть? — раздраженно спросил он.

О переобувшихся чиновниках

Лукашенко с раздражением отметил, что, изучая результаты соцопросов, узнал, что народ недоволен чиновниками на местах. И привел в пример претензии пенсионера из Белыничей, о которых ему доложили.

— Заходит нормальный пенсионер в райисполком (вы же понимаете, чтоб меня не упрекали, я захожу, смотрю, слушаю и изучаю обстановку в стране), заходит и говорит: «Слушайте, это же надо президенту сказать, здесь в райисполкоме (я не утверждаю, что это так, я цитирую) так они половина бчб-шники, а половина глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах. И я начинаю думать, так что же произошло с нашим чиновничьим людом?

Лукашенко заявил, что «переобулись не многие», но, наверное «многие спрятались под плинтус» и оттуда их надо «выгонять и выкуривать». И задался вопросом: почему так?

Он посоветовал белорусским чиновникам не смотреть на соседнюю Россию, где даже не самый большой чиновник имеет хороший костюм и часы: «Россия непомерно богатая страна, богатейшая в мире. Мы никогда не будет так жить, как живут в России».

Возможно тому, что чиновники спрятались под плинтус повлияло и то, что в стране «стали закручивать гайки» борясь с коррупцией, предположил Лукашенко. Он добавил, что пока возглавляет страну послаблений этом вопросе не будет.

— Потому что в Беларуси это на год, а потом народ начнет вытирать о нас ноги. И запомните, если мы сегодня с портфелями и имеем возможность жить хорошо, а кто-то очень хорошо (запомните, мы же все верующие здесь) так он же все видит и все поставит на место. Сегодня вы великие — чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, — а завтра будете такими стариками.

Про белорусские товары и ябатек

Бизнесменам Лукашенко посоветовал делиться — если заработали много, а если мало — «никто с вас не спросит».

— Не буду называть компании, мы их просто сейчас вырезаем, торговые. «Возьмите белорусский товар продайте. — Вы ябатьки? Белорусское? Вон отсюда».

Лукашенко заявил, что торгуют каким угодно импортом, но только не белорусскими товарами.

— Скажите, как я должен относиться к такой компании? Tее в Беларуси не будет. Она у нас — не дефицит. И чтобы абсолютно поняли мою позицию, здесь не какая-то злость и ярость. Это выстрадано мною.

Он заявил, что в стране будут поддерживать производственные компании «пусть открываются и работают», независимо от того поддерживает их руководство Лукашенко и как относится к «ябатькам». А «всяких ипэшников приведем в чувство»: льготы будут получать те, кто «производит товары своими руками».

— А у нас выросли мордовороты и все переобулись. Им то чего не хватало?

О конкуренции в политике

Лукашенко вспомнил и про купаловцев, которые, по его словам тоже были ипэшниками, заявив, что спас театр, «который в туалет превратили вместе с начатым вот этим Дворцом республики»: «Я приехал из деревни, чтобы им туалет почистить в центре Минска, где они?»

Он заявил, что каждый имеет право на свою точку зрения и он «клянусь вам детьми» «готов дискутировать с каждым». Но посоветовал учитывать, что в бизнесе и политике — разные правила игры, а в политике «очень тесно» и большая конкуренция.

— Один президент и его свергает тысяча человек, готовые сесть в это кресло, не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси — это не царь и это не царствование.

Тем, кто все же решит идти в политику, он посоветовал помнить, что «вас в этой политике могут исполосовать ни за что просто».

— Поэтому уважаемые бизнесмены, начинайте работать на государство. Спуску вам не будет. если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать, как авторитарный руководитель, и (в этом есть правда), если вы хотите — как диктатор, — пока я еще в этом кресле. Никого не запугиваю, но начинаем работать на равных условиях.

О Шакутине

Александр Лукашенко положительно отозвался о бизнесменах, которые являются патриотами своей страны. В качестве примера он привел своего «хорошего знакомого Сашу Шакутина с «Амкодора».

— Ему досталось предприятие, приватизированное, государственное, что он только не делает: и гидравлику, и шестерни, строит, старается — и я вижу, что это непростой бизнес. У него тысячи человек работают. Я немного отвлекся от процессов на «Амкодоре». Мы же такие предприятия не бросили, мы же их поддерживаем. И будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны, — заявил Лукашенко.

Напомним, Евросоюз недавно ввел санкции против председателя совета директоров «Амкодора» Александра Шакутина.