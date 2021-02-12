«Ее в Беларуси не будет». Что за торговая компания, которую по поручению Лукашенко прямо сейчас «вырезают»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня заявил, что по его поручению взялись за проверку одной торговой компании. Однако не назвал ее. В последнее время силовики приходили с проверкой к оператору сети гипермаркетов Green.





— Не буду называть компанию, которую мы просто сейчас вырезаем. Торговая. Возьмите белорусский товар, продовольствие, продайте. «Вы „ябатьки“? Белорусское? Вон отсюда!» Говорю: проверьте, а что там? Египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть. Скажите, как я должен относиться к такой компании, когда создали условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет, она у нас не дефицит, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «это не злость и ярость, это выстрадано мною».

— Мы будем поддерживать всяческие производственные компании, пусть открываются, пусть работают, пусть приносят благо. Можешь не любить Лукашенко и «ябатек″, но иди работай по законам, честно и принципиально, люби свой народ, который у тебя работает, — отметил Лукашенко.

4 февраля стало известно о визите сотрудников Департамента финансовых расследований в минский офис компании «Гринрозница», которая управляет гипермаркетами Green. В «Гринрознице» сказали , что была плановая проверка. В ДФР отказались от комментариев.

Основателями компании называют Геннадия Кирейкова и Анатолия Кима. Кирейкову принадлежит 76% «Гринрозницы». По неофициальной информации, задержан один из руководителей компании, а в качестве повода для прихода силовиков называлась как раз политическое высказывание одного из управленцев. В «Гринрознице» эту информацию не подтвердили. «На сегодня компания работает в полном объеме, все сотрудники на рабочих местах, счета не блокированы», — сказал представитель ритейлера.

Green объединяет 23 гипермаркета и супермаркета. В компании работает около 3 тысяч человек.