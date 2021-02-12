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Белорусский рубль сдал позиции к трем основным валютам в пятницу
12.02.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подорожали на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подорожал на 0,34%, доллар США прибавил в стоимости 0,54%, российский рубль укрепил позиции на 0,1%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в пятницу 12 февраля:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Евро, американская и российская валюты прибавили в стоимости по итогам торгов в конце рабочей недели.
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