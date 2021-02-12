Белорусский рубль сдал позиции к трем основным валютам в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Доллар США, евро и российский рубль подорожали на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подорожал на 0,34%, доллар США прибавил в стоимости 0,54%, российский рубль укрепил позиции на 0,1%.

Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в пятницу 12 февраля:

1 евро – 3,13 белорусского рубля

1 доллар США – 2,58 рубля

100 российских рублей - 3,49 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.