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Беларусь жертвует доходом ради переориентации поставок нефтепродуктов на российские порты?
12.02.2021 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России надеются, что Беларусь с марта-апреля переориентирует поставку части своих нефтепродуктов из литовского порта Клайпеда в российские порты Ленобласти и Санкт-Петербурга. По факту Минск может недосчитаться части прибыли. Но, видимо, Россия и Беларусь готовы раскошелиться на такое политическое решение, чтобы нанести ущерб Литве.
В августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Минск и Москва в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стал проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты. 25 января российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручил министерству транспорта РФ провести переговоры и подписать с Беларусью данный документ.
О чем говорится в документе?
Проект соглашения
Стоит отметить, что обозначенные в проекте соглашения объемы перевалки нефтепродуктов — индикативные. То есть по факту может оказаться гораздо меньше.
Документ предполагает заключение контрактов take-or-pay («бери или плати») на перевалку в портах РФ. В случае если белорусский грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то морской терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.
В проекте соглашения указано, что белорусские нефтепродукты будут перевозиться до портов Ленобласти железнодорожным транспортом, а именно — подвижным составом РЖД. При этом тарифы на железнодорожные перевозки будут установлены в соответствии с национальными законодательствами с учетом скидок, установленных решениями ОАО «Российские железные дороги» и гособъединения «Белорусская железная дорога».
Согласно проекту соглашения, суммарный тариф, включая перевалку, предоставление подвижного состава, железнодорожную перевозку по территории Беларуси и РФ, составит от 27,2 доллара до 35 долларов за тонну, в зависимости от вида груза.
Беларуси удалось выбить скидку у России?
Лукашенко говорил Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с Литвы и других стран Балтии на Россию, если будут схожие условия. То есть Минск рассчитывал, что все издержки оплатит Москва. Однако непохоже, что это будет именно так.
Выход на внешние рынки через российские порты обойдется Беларуси дороже. Хотя бы по той причине, что удлиняется транспортное плечо. По железной дороге — более чем на 250 км. По данным «Infoline-Аналитика», перевалка светлых нефтепродуктов в Клайпеде стоит в 2 раза дешевле, чем в Усть-Луге. По данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы была примерно на 10−15 долларов за тонну ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.
Перевозка нефтепродуктов из Беларуси в российские порты обойдется республике не дороже, чем перевалка в Прибалтику, заверил замгендиректора РЖД Алексей Шило.
— Мы оценивали железнодорожную составляющую, я могу сказать, что с учетом тарифа по Беларуси, тарифа по РЖД, скидки при перевозке разных номенклатурных групп, получается, что у нас уже сопоставимые условия по железной дороге, —
Он отметил, что еще раньше РЖД ввели 50-процентную скидку на перевалку нефтепродуктов из Беларуси в российские северо-западные порты и возврат пустых цистерн. Этот дисконт действует до конца 2025 года.
Ранее заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков
Получить комментарий в БелЖД не удалось.
Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки белорусских нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов, сообщили в Минтрансе РФ.
Надежда Малышева из PortNews отмечает, что, так как вопрос перенаправления потоков из стран Балтии в Россию является политическим, цена перевалки в российских портах может быть скорректирована при участии государств и выгодна всем сторонам.
Белорусский премьер Роман Головченко
Какие терминалы готовы принять белорусские грузы?
По данным
Когда пойдут поставки?
15 февраля в Минтрансе России будет заключено соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко,
Алексей Шило
Беларусь уже поставила крест на Клайпеде?
С 1 февраля Белорусская нефтяная компания прекратила перевалку нефтепродуктов в Клайпеде. Долгосрочные (более 10 лет) отношения с литовским оператором СПГ и нефти Klaipedos nafta поставлены на паузу.
«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании», —
Тем не менее белорусская и литовская компании продолжат сотрудничать. Поставки будут осуществляться в зависимости от потребностей БНК.
Стоит обратить внимание, что Минск пока не намерен переориентировать в Россию поставки дизельного топлива, которое будет продаваться через порты страны Балтии и в Украину. Но в перспективе, считает источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, Беларусь может рассмотреть различные варианты для этого. Например, договориться с «Роснефтью» о свопе нефтепродуктов из трубопровода от Мозырского НПЗ на Венгрию на объемы нефтекомпании в Приморске.
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В России надеются, что Беларусь с марта-апреля переориентирует поставку части своих нефтепродуктов из литовского порта Клайпеда в российский порт Усть-Луга. По...
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