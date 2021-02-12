Беларусь жертвует доходом ради переориентации поставок нефтепродуктов на российские порты?

Источник материала: Tut.by

В России надеются, что Беларусь с марта-апреля переориентирует поставку части своих нефтепродуктов из литовского порта Клайпеда в российские порты Ленобласти и Санкт-Петербурга. По факту Минск может недосчитаться части прибыли. Но, видимо, Россия и Беларусь готовы раскошелиться на такое политическое решение, чтобы нанести ущерб Литве.



Беларусь экспортирует около 10,5 млн тонн нефтепродуктов в год, в том числе около 6 млн тонн переваливаются через порты стран Балтии. В последнее время через Клайпеду поставлялось 1,4−2 млн тонн белорусских нефтепродуктов. Еще около 4 млн тонн Беларусь отгружала через порты Латвии и Эстонии. Фото: novotrans.com

В августе 2020 года после введения санкций со стороны балтийских государств на фоне протестов в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перебросить белорусские грузы в порты РФ. Минск и Москва в течение четырех месяцев обсуждали условия возвращения белорусских нефтепродуктов в российскую гавань. Итогом этих обсуждений стал проект межправительственного соглашения о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты. 25 января российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым поручил министерству транспорта РФ провести переговоры и подписать с Беларусью данный документ.

О чем говорится в документе?

Проект соглашения подразумевает поставку 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в 2021—2023 годах через порты Ленобласти. При этом на 2021 год имеется договоренность о перевалке 2 млн тонн бензина, мазута, газойля и масла.

Стоит отметить, что обозначенные в проекте соглашения объемы перевалки нефтепродуктов — индикативные. То есть по факту может оказаться гораздо меньше.

Документ предполагает заключение контрактов take-or-pay («бери или плати») на перевалку в портах РФ. В случае если белорусский грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, то морской терминал все равно получает плату за весь согласованный объем.

В проекте соглашения указано, что белорусские нефтепродукты будут перевозиться до портов Ленобласти железнодорожным транспортом, а именно — подвижным составом РЖД. При этом тарифы на железнодорожные перевозки будут установлены в соответствии с национальными законодательствами с учетом скидок, установленных решениями ОАО «Российские железные дороги» и гособъединения «Белорусская железная дорога».

Согласно проекту соглашения, суммарный тариф, включая перевалку, предоставление подвижного состава, железнодорожную перевозку по территории Беларуси и РФ, составит от 27,2 доллара до 35 долларов за тонну, в зависимости от вида груза.

Беларуси удалось выбить скидку у России?

Лукашенко говорил Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с Литвы и других стран Балтии на Россию, если будут схожие условия. То есть Минск рассчитывал, что все издержки оплатит Москва. Однако непохоже, что это будет именно так.

Выход на внешние рынки через российские порты обойдется Беларуси дороже. Хотя бы по той причине, что удлиняется транспортное плечо. По железной дороге — более чем на 250 км. По данным «Infoline-Аналитика», перевалка светлых нефтепродуктов в Клайпеде стоит в 2 раза дешевле, чем в Усть-Луге. По данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы была примерно на 10−15 долларов за тонну ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.

Перевозка нефтепродуктов из Беларуси в российские порты обойдется республике не дороже, чем перевалка в Прибалтику, заверил замгендиректора РЖД Алексей Шило.

— Мы оценивали железнодорожную составляющую, я могу сказать, что с учетом тарифа по Беларуси, тарифа по РЖД, скидки при перевозке разных номенклатурных групп, получается, что у нас уже сопоставимые условия по железной дороге, — сказал Шило.

Он отметил, что еще раньше РЖД ввели 50-процентную скидку на перевалку нефтепродуктов из Беларуси в российские северо-западные порты и возврат пустых цистерн. Этот дисконт действует до конца 2025 года.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки.

Получить комментарий в БелЖД не удалось.

Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки белорусских нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров, исходя из планируемого объема нефтепродуктов, сообщили в Минтрансе РФ.

Надежда Малышева из PortNews отмечает, что, так как вопрос перенаправления потоков из стран Балтии в Россию является политическим, цена перевалки в российских портах может быть скорректирована при участии государств и выгодна всем сторонам.

Белорусский премьер Роман Головченко не скрывал политических мотивов переориентации грузов на Россию. По его словам, он выполняет поручение Лукашенко «в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией». Хотя Головченко надеялся, что экономические условия работы для белорусских трейдеров и грузоотправителей в Усть-Луге будут «как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах».

Какие терминалы готовы принять белорусские грузы?

По данным «Коммерсанта» , перевалка в Усть-Луге будет идти в основном через комплекс по перегрузке СУГ и светлых нефтепродуктов «Портэнерго» (принадлежит РФПИ, Газпромбанку, Mubadala Investment Company и ряду миноритариев). Оператором комплекса с годовым грузооборотом в 5,2 млн тонн выступает СИБУР, который переваливает там свои сжиженные углеводородные газы. Также участвовать в перевалке белорусских нефтепродуктов могут «Усть-Луга Ойл», ЛУКОЙЛ, с которым обсуждалась перегрузка около 1,5 млн тонн белорусских товаров через терминал в Высоцке, и «Петербургский нефтяной терминал».

Когда пойдут поставки?

15 февраля в Минтрансе России будет заключено соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Алексей Шило надеется , что уже начиная с марта-апреля РЖД начнут переваливать белорусские нефтепродукты в заявленном объеме.

Беларусь уже поставила крест на Клайпеде?

С 1 февраля Белорусская нефтяная компания прекратила перевалку нефтепродуктов в Клайпеде. Долгосрочные (более 10 лет) отношения с литовским оператором СПГ и нефти Klaipedos nafta поставлены на паузу.

«В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании», — цитирует пресс-релиз компании ее директора, Дарюса Шиленскиса.

Тем не менее белорусская и литовская компании продолжат сотрудничать. Поставки будут осуществляться в зависимости от потребностей БНК.

Стоит обратить внимание, что Минск пока не намерен переориентировать в Россию поставки дизельного топлива, которое будет продаваться через порты страны Балтии и в Украину. Но в перспективе, считает источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, Беларусь может рассмотреть различные варианты для этого. Например, договориться с «Роснефтью» о свопе нефтепродуктов из трубопровода от Мозырского НПЗ на Венгрию на объемы нефтекомпании в Приморске.