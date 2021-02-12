Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ поставит 29 самосвалов в Россию БелАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для одной из крупнейших угольных компаний России. Три 220-тонника в конце января уже отгружены. На февраль - апрель планируется...

БелАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для одной из крупнейших угольных компаний России. Три 220-тонника в конце января уже отгружены. На февраль - апрель планируется поставка еще 26 единиц. Это одна из самых популярных разновидностей машин, имеет устойчивый спрос на мировых рынках карьерной техники. БелАЗ сотрудничает с компанией "Кузбассразрезуголь" более полувека. Среди технологического транспорта (а это свыше пятисот машин), который эксплуатируется на добывающих разрезах компании, в приоритете именно белорусская техника.