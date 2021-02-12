ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БелАЗ поставит 29 самосвалов в Россию

12.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

БелАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для одной из крупнейших угольных компаний России. Три 220-тонника в конце января уже отгружены. На февраль - апрель планируется поставка еще 26 единиц. Это одна из самых популярных разновидностей машин, имеет устойчивый спрос на мировых рынках карьерной техники. БелАЗ сотрудничает с компанией "Кузбассразрезуголь" более полувека. Среди технологического транспорта (а это свыше пятисот машин), который эксплуатируется на добывающих разрезах компании, в приоритете именно белорусская техника.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БелАЗ поставит 29 карьерных самосвалов для одной из крупнейших угольных компаний России. Три 220-тонника в конце января уже отгружены. На февраль - апрель планируется...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Правозащитники: Адвоката Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by