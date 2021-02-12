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В Беларуси стимулируют продажи за рубеж

12.02.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский экспорт получил поддержку на самом высоком уровне. Один из инструментов – кредитование. Так, Банк развития имеет возможность предоставлять в этом и следующем годах экспортные кредиты резидентам страны для производства продукции, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам. Удобные условия займов предложат и заграничным покупателям. Еще одна новация - отмена минимальной суммы предоставления экспортных кредитов, ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов. Упростят и страхование экспортных рисков. 
 
 
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Белорусский экспорт получил поддержку на самом высоком уровне. Один из инструментов – кредитование. Так, Банк развития имеет возможность предоставлять в этом и...
 
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