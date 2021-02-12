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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стимулируют продажи за рубеж Белорусский экспорт получил поддержку на самом высоком уровне. Один из инструментов – кредитование. Так, Банк развития имеет возможность предоставлять в этом и...

Белорусский экспорт получил поддержку на самом высоком уровне. Один из инструментов – кредитование. Так, Банк развития имеет возможность предоставлять в этом и следующем годах экспортные кредиты резидентам страны для производства продукции, работ, услуг и последующей их реализации нерезидентам. Удобные условия займов предложат и заграничным покупателям. Еще одна новация - отмена минимальной суммы предоставления экспортных кредитов, ранее она была ограничена цифрой в 200 тысяч долларов. Упростят и страхование экспортных рисков.