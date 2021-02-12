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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каждый второй трактор - из новой линейки На МТЗ растет доля инновационной продукции. Так, в общем объеме отгрузки ее удельный вес увеличился до 54,3% - сообщили на предприятии. Это значит, что каждый второй...

На МТЗ растет доля инновационной продукции. Так, в общем объеме отгрузки ее удельный вес увеличился до 54,3% - сообщили на предприятии. Это значит, что каждый второй выпущенный трактор - из новой линейки либо модернизированный. Всего в прошлом году на заводе произвели продукции почти на 1,7 миллиарда рублей. Среднемесячная зарплата по заводу - 1 400 рублей.