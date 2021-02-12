Блаженны победители - духом, или Кому достанется «любимая». Мнение

Источник материала: Tut.by

Аналогия Всебелорусского народного собрания с партсъездами очевидна, но верна лишь частично. Атмосфера подлинного идеологического монолита сохранилась, похоже, только во дворцах, где витает дух Ким Ир Сена. Минский форум, несмотря на все попытки зачисток, отбора идеологически верных и политически устойчивых белорусов, показал масштабы раскола страны. Как ни странно, в основном устами главного спикера, без смущения умножившего на два отведенное ему на форуме время. И не зря.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

Откровения Александра Лукашенко оказались неожиданными даже для тех, кто еще в августе поверил в непровластное большинство. К примеру, он не просто признался, что санкции к заведениям, которые бастовали в октябре, были применены по его поручению. Он и масштаб обозначил:

— Около двухсот предприятий вот этих вот бизнесменов, закрылись, в знак солидарности. И кто они у нас? Дефицитные? Отдельные торговые точечки. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись — чтобы ни одно не открылось.

Спасибо, не ожидали, что закрывшихся и солидарных оказалось столько.

Дальше больше. Лукашенко заявил, что среди чиновников «половина БЧБ-шников».

— Заходит нормальный пенсионер в райисполком (города Белыничи), вы же понимаете, чтоб меня не упрекали, я захожу, смотрю, слушаю и изучаю обстановку в стране. Заходит и говорит: «Слушайте, это же надо президенту сказать, здесь в райисполкоме (я не утверждаю, что это так, я цитирую) так они половина БЧБ-шники, а половина глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах». И я начинаю думать, так что же произошло с нашим чиновничьим людом? — недоумевал президент.

Лукашенко признал: «переобулись не многие», но, наверное, «многие спрятались под плинтус».

А что же пришедшие на собрание всебелорусы, тщательно отобранные для демонстрации телевизионного единства? Агрессивные перепуганные люди, нервно интонируя, пафосно говорили банальности вроде «хорошо работать — хорошо». А еще — «спасите-помогите, обижают наши оппоненты», дразнят, пальцем показывают. Да-да, те самые оппоненты, которых по официальной версии и было пару процентов, да чуть ли не половину посадили. Владимир Макей, сетуя на давление на семью, даже про 37-й год вспомнил, мол, сын за отца не отвечает. Подзабыл, видимо, статью советского УК про членов семьи изменников родины (санкция — пять лет ссылки). Особенно цинично его слова прозвучали для сына Виктора Бабарико, севшего в один день с отцом (конечно же, не из-за покушения того на президентское кресло, нет).

Но вернемся на собрание. Суровые мужчины в стиле «я старый солдат и не знаю слов любви» упражнялись в выражении обожания к президенту и с плохо скрываемой ненавистью костерили беглых, протестунов, бчбшников. Заявления о необходимости диалога шли через запятую с обещанием вырезать нелояльных, несогласных, заблудших и просто слишком независимых.

Кстати про независимость. Мимоходом выяснилось, что диверсификация экспорта нам уже нужна не очень, да и прописанный в Конституции нейтралитет мы как-то не тянем . Стосковались, так сказать, по сильному российскому плечу. А там раз нейтралитет не по силам, можем не сдюжить и независимость?



Фото: Reuters

Воспринимать серьезно слова представителей псевдооппозиции о псевдолюбви (вы — велики, мы — проиграли, потому надо покаяться и попросить прощения) не получается, так что за любовь из делегатов вписался один владыка. Митрополит Вениамин в краткой речи собрал узнаваемые даже ухом атеиста самые сильные цитаты писания о диалоге, любви, поиске пути к восстановлению единства.

— Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит, — процитировал он Евангелие от Матфея (привет «лагерям для острокопытных»).

— Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж, — процитировал он песнь Соломона (привет ОМОНу, заполнившему центр и спальники наших городов).

— Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, — процитировал он апостола Павла (привет тем, кто сделал язык вражды языком государственных СМИ).

Язык ненависти, раздражения и разочарования заполнил телеэкраны и соцсети и красно-зеленых, и бело-красно-белых. Стэнфордский тюремный эксперимент — исследование реакции человека на ограничение свободы, — впору называть Минским. В США добровольцы, получившие роли охранников и заключенных, жили в условной тюрьме, быстро приспособились к своим ролям. В каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы. По этическим соображениям эксперимент закончили раньше времени. В современной Беларуси эксперимент идет в новом формате. И многие не видят других ролей: ты или палач, или жертва; или мстишь, или страдаешь. Выбор этот мучителен для человека, губителен для психики и опасен для судьбы нации.



Фото: TUT.BY

И тут опять удивил Виктор Бабарико. Восемь месяцев в тюрьме не сломали и не ожесточили смелого и умного человека.

— Наш народ не опустился до такой мерзости, которую продемонстрировала власть. Мы не запятнали своих рук чужой кровью. Новая Беларусь должна строиться не на крови, хоть старая удерживается именно насилием и жестокостью. Именно добро обеспечит счастливое будущее страны, — говорит человек , который сидит.

И сын которого сидит.

И друзья которого сидят.

Сидят без шанса на независимое правосудие, потому что главный судья уже вынес вердикт.

— Нельзя допустить, чтобы простые люди стали ненавидеть друг друга только за то, что они любят символы разного цвета, , — продолжает Бабарико. — Каждый должен понимать, что индивидуальная ответственность за совершение действия не уходит, даже если кто-то скажет, что берет на себя все грехи за отдельные приказы и распоряжения. Я не говорю про уголовное преследование. Есть более важная оценка — наших детей и внуков. В жизни не встречал ни одного человека, гордящегося предками, которые участвовали в насилии против простых людей.

Про насилие над простыми людьми на Всебелорусском собрании не сказал никто. Ни взволнованные дамы-врачи, ни любитель Бердяева, ни труженики от станка, ни потенциальный будущий Герой Беларуси — он же нынешний главнокомандующий. Потому что этих людей поспешили вынести за скобки, отделив от правильного народа.

Про насилие над простыми людьми на Всебелорусском собрании не сказал никто. Ни взволнованные дамы-врачи, ни любитель Бердяева, ни труженики от станка, ни потенциальный будущий Герой Беларуси — он же нынешний главнокомандующий

Так кто в итоге победит? Тот, кто сможет объединить всех, за исключением преступников (будет доказано судом в открытом состязательном процессе). Кто не будет мстить, преследовать, унижать. Кто умеет быть снисходительным и великодушным без условий и покаяний помилуемого.

«Любимую — не отдают», — закончил выступление на съезде Александр Лукашенко приглянувшейся метафорой.

Как бы не так.

Любимые, не спрашивая разрешения, начинают улыбаться соседу, задерживаются на работе, собирают чемодан, сбегают к маме, подружке, на съемную квартиру, а то и в приют. Находят себе мутных типов с тремя детьми и двумя судимостями, заводят кошку или уходят в монастырь. Бросают всяких, в том числе богатых и могущественных. Утекают сквозь пальцы, удаляются из телефона и соцсетей. Что делать? Пережить, перетерпеть. Хватать ее за руки? Вырывать чемодан? Убеждать, что лучше тебя ей никого не найти? Только если хочешь стать не просто несчастным, а жалким. Как там у Жванецкого: если женщина твоя, она не уходит, а если уходит — не твоя.

Но пока за любимую тревожно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции