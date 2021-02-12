- Правительство приняло пятилетнюю жилищную программу. Обеспеченность на одного жителя будет увеличена до 28,5 кв.м. Для этого введем более 21 млн кв.м жилья, из которых не менее 4 млн кв.м будут так называемыми электродомами, — сообщил Роман Головченко. — Учитывая желание и требование населения строить больше домов усадебного типа, переориентируем наши строительные организации на внедрение такого жилья.

По словам премьер-министра, сегодня те же «МАПИД», Гомельский ДСК уже предлагают шесть типов коттеджей по доступной цене от 67 рублей за 1 кв.м. Задача — распространить практику таких наработок и увеличить долю строительства индивидуального жилья до 40%.

Что и за сколько сегодня предлагает Гомельский ДСК?

На официальном сайте Гомельского ДСК представлены 6 типов коттеджей – «Теремок», «Шале», «Коралл», «Рубин», «Гиацинт», «Графит» общей площадью от 84,4 до 171,1 кв.м на 3-4 комнаты.

В отделе продаж предприятия нам рассказали, что все дома изготавливаются по заказу, и стоимость варьирует в зависимости от проекта, пожеланий заказчика, наличия или отсутствия коммуникаций:

- В этом году цены на дома мы еще не пересматривали. Но в 2019-2020 годах цена на коттеджи варьировала в пределах 160-260 тысяч рублей, а квадратного метра от 1600 до 2000 рублей. Самый дорогой коттедж – «Графит». Он стоит 260 тысяч рублей, или 1700 руб./кв.м. Самый маленький по площади «Теремок» стоит 115 тысяч рублей, или 2000 руб./кв.м.

Что и за сколько можно купить у МАПИДа?

Сегодня МАПИД также предлагает 6 типов коттеджей – «Минский дуэт», «Тихий дон», «Литовский экспресс», «Неман», «Новая Вильня» и «Наша нива» общей площадью от 60,7 кв.м («Неман») до 188,8 кв.м («Минский дуэт»). Купить коттедж можно по цене квадратного метра от 250 долларов США («Наша нива») до от 500 долларов США («Тихий дон») без учета стоимости инженерных коммуникаций. Такая информация содержится на сайте предприятия.

- Цена коттеджа «под ключ» без наружных инженерных сетей составляет у нас в среднем 750-800 долл.США/кв.м. Чтобы построить дом, в котором можно жить, надо рассчитывать на 100 тысяч долларов США, - отметили в отделе продаж коттеджей предприятия. – Если кто-то хочет строиться по 600 долл.США/кв.м, то это строение будет сложно назвать домом.

К сожалению, ни на одном из предприятий не удалось найти предложения по озвученной премьер-министром цене. Поэтому, что имел в виду Роман Головченко, пока неясно.