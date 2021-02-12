Семашко и Миллер обсудили сотрудничество Беларуси и России в газовой сфере

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. Посол Беларуси в России Владимир Семашко и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер обсудили среднесрочное сотрудничество в газовой сфере, об этом в пятницу сообщила пресс-служба российской компании.

Встреча состоялась 12 февраля в Санкт-Петербурге, стороны отметили, что "Газпром" является надежным поставщиком газа для белорусских потребителей в необходимых объемах в пиковый период спроса – зимой.

Контракт на поставку российского газа в Беларусь действует между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года. Действующее соглашение есть и на транспортировку газа через территорию республики.

Накануне Нового года стало известно, что белорусские власти и российский "Газпром" подписали договор о поставках газа в 2021 году на условиях, близких к договоренностям предыдущих лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко позже сообщил конкретную цену - 128,5 доллара за кубометр.

Глава государства добавил, что вопрос цены на "голубое топливо" он со своим российским коллегой Владимиром Путиным он пока не обсуждал. Но считает, что цена за российский газ для Беларуси могла бы быть "более справедливой".