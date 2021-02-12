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Число желающих открыть в Беларуси бизнес рухнуло
12.02.2021 17:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.
По данным Минюста, в январе этого года в Беларуси было зарегистрировано 770 юридических лиц и 2721 индивидуальных предпринимателя — всего 3491 субъект. Это на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в Минске в первый месяц этого года прошли регистрацию 385 юрлиц и 798 ИП.
По данным Единого государственного регистра, за январь 2020 года в стране был зарегистрирован 4 231 субъект хозяйствования (947 юрлиц и 3284 ИП). Из них в столице регистрационные документы получили 437 юрлиц и 962 предпринимателя.
В январе 2018 и 2019 годов в Беларуси было зарегистрировано 4214 и 4422 субъекта хозяйствования соответственно.
Напомним, что сегодня о время ВНС Александр Лукашенко после выступления руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанны Тарасевич
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В Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.
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