Число желающих открыть в Беларуси бизнес рухнуло

В Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.

По данным Минюста, в январе этого года в Беларуси было зарегистрировано 770 юридических лиц и 2721 индивидуальных предпринимателя — всего 3491 субъект. Это на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в Минске в первый месяц этого года прошли регистрацию 385 юрлиц и 798 ИП.

По данным Единого государственного регистра, за январь 2020 года в стране был зарегистрирован 4 231 субъект хозяйствования (947 юрлиц и 3284 ИП). Из них в столице регистрационные документы получили 437 юрлиц и 962 предпринимателя.

В январе 2018 и 2019 годов в Беларуси было зарегистрировано 4214 и 4422 субъекта хозяйствования соответственно.