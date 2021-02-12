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Число желающих открыть в Беларуси бизнес рухнуло

12.02.2021 17:47 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.

По данным Минюста, в январе этого года в Беларуси было зарегистрировано 770 юридических лиц и 2721 индивидуальных предпринимателя — всего 3491 субъект. Это на 21,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

При этом в Минске в первый месяц этого года прошли регистрацию 385 юрлиц и 798 ИП. 

По данным Единого государственного регистра, за январь 2020 года в стране был зарегистрирован 4 231 субъект хозяйствования (947 юрлиц и 3284 ИП). Из них в столице регистрационные документы получили 437 юрлиц и 962 предпринимателя.

В январе 2018 и 2019 годов в Беларуси было зарегистрировано 4214 и 4422 субъекта хозяйствования соответственно.

Напомним, что сегодня о время ВНС Александр Лукашенко после выступления руководителя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанны Тарасевич разразился целой тирадой о том, что ждет бизнес Беларуси. Оказалось, что ничего хорошего его не ждет: власти намерены сводить политические счеты со всеми, кто посмел перейти им дорогу. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси наблюдается снижение числа вновь открытых бизнесов. В январе число таковых по сравнению с прошлым годом упало почти в пять раз.
 
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