|
Минэнерго Беларуси прокомментировало резолюцию Европарламента по БелАЭС
12.02.2021 18:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минэнерго Беларуси заявили, что принятая накануне
«Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG, которые на днях посетили станцию в рамках партнерского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам „объективности и непредвзятости“, принял откровенно политизированное решение», — заявили в ведомстве.
В Минэнерго считают такой подход наглядным применением двойных стандартов, «далеких от объективной оценки и реального положения дел». «Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Беларусь продолжает системную работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности.
9−10 февраля АЭС посетили эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Они ознакомились, как реализуются мероприятия Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. «Как отметили сами эксперты, белорусская сторона максимально содействовала их работе на БелАЭС, все задачи в рамках визита экспертной группы на станцию были выполнены», — подчеркнули в Минэнерго.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минэнерго считают такой подход наглядным применением двойных стандартов, «далеких от объективной оценки и реального положения дел».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)