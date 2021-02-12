Минэнерго Беларуси прокомментировало резолюцию Европарламента по БелАЭС

Источник материала: Tut.by

В Минэнерго Беларуси заявили, что принятая накануне резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Об сообщает пресс-служба ведомства 12 февраля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчета европейских экспертов ENSREG, которые на днях посетили станцию в рамках партнерского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам „объективности и непредвзятости“, принял откровенно политизированное решение», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго считают такой подход наглядным применением двойных стандартов, «далеких от объективной оценки и реального положения дел». «Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Беларусь продолжает системную работу с ведущими международными организациями в сфере ядерной и радиационной безопасности.

9−10 февраля АЭС посетили эксперты Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Они ознакомились, как реализуются мероприятия Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. «Как отметили сами эксперты, белорусская сторона максимально содействовала их работе на БелАЭС, все задачи в рамках визита экспертной группы на станцию были выполнены», — подчеркнули в Минэнерго.