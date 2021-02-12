Эксперты о Лукашенко, который власть, как любимую, не отдаст

Источник материала: Tut.by

Всебелорусское народное собрание завершилось, как и предполагалось, совершенно предсказуемо: делегаты единогласно проголосовали за резолюцию, в которой власть обещает сделать ВНС конституционным органом и написать проект новой Конституции к концу этого года. Сроки новых выборов после референдума в начале 2022 года Лукашенко не назвал. То есть Лукашенко власть, как юбимую, не отдаст? TUT.BY собрал мнения экспертов на этот счет.



Фото: president.gov.by

«Лукашенко не считает, что ему нужно с кем-то торговаться внутри страны»

По мнению политического обозревателя Артема Шрайбмана, из конкретного в выступлении на ВНС Лукашенко назвал два условия своего ухода — отсутствие протестов и прописанные гарантии безопасности своим сторонникам, под которыми он, очевидно, имел в виду своих ближайших подчиненных, в первую очередь силовиков.

Сроки конституционной реформы Лукашенко затягивает, потому что сейчас чувствует себя увереннее, чем осенью.

— Месяцы репрессий с нарастающей жесткостью были тактически эффективны — протест угас до локальных мини-шествий и флешмобов. Сотни самых активных протестующих и их лидеры сидят, тысячи — уехали за границу. Лукашенко не считает, что ему нужно с кем-то торговаться внутри страны. Его условие про отсутствие протестов, чтобы начать передавать власть, выглядит скорее как угроза оппонентам — будете еще возникать, могу и остаться, — пишет Шрайбман в своей колонке на Carnegie.ru .

Сроки новых выборов после референдума в начале 2022 года Лукашенко не назвал. Это дает дополнительные возможности откладывать транзит и дальше под предлогом, что новую конституцию надо сначала обкатать в деле, а потом уже переизбирать по ней органы власти.

— Строго говоря, Лукашенко не решил уйти окончательно. Он много раз повторил, что не отдаст страну врагам, какую бы должность ни занимал. То есть он говорит не об уходе из политики, а максимум о казахстанском сценарии, — пишет политический обозреватель.

Для этого, отмечает Шрайбман, Всебелорусское собрание, судя по всему, и хотят записать в Конституцию — как запасной аэродром для Лукашенко, откуда он будет курировать работу преемника. Получится ли это у непопулярного уходящего лидера при стагнирующей экономике, другой вопрос.

— К тому же все, кто хоть немного знает белорусского лидера, понимают, что его планы могут измениться в процессе. В лучших советских традициях хорошо отобранный народ на каком-нибудь очередном собрании может уговорить Лукашенко одуматься и никуда не уходить, потому что времена сейчас непростые, — пишет Шрайбман.

Теперь Лукашенко берет еще год на то, чтобы потушить последние очаги протеста, охладить общество и подходить к реформам в спокойном режиме. Это бы вполне могло сработать, если бы Лукашенко все еще был президентом большинства. Но при сегодняшнем уровне недовольства этот план неизбежно столкнется с трудностями.

Если начать откручивать гайки, часть недовольных воспримет это как сигнал к тому, что можно возвращаться на улицу. Поскольку координаторы протеста из телеграм-каналов и лидеры оппозиции находятся в безопасности в Литве и Польше, то среди них найдется кому призвать на улицу с мотивацией «власть дала слабину, мы должны ее дожать».

— Не откручивать гайки тоже проблематично. Тогда весь год власти придется не слазить со штыков. Это значит держать сотни политзаключенных, продолжать массово давать тюремные сроки за протесты, арестовывать журналистов, блокировать СМИ и ужесточать законы. Такой курс не только добавит новых западных санкций и ускорит утечку из страны мозгов и капиталов, но и дополнительно углубит пропасть между властью и недовольной частью общества. Вырастет число революционеров, которые будут ждать, пока откроется новое окно возможностей, — пишет Артем Шрайбман.

«Никаких планов развития, идей и стимулов у властей нет. Вся повестка — сохранение личной власти правителя»

Основатель «Сильных новостей» и Mogilev. Online Петр Кузнецов у себя в Телеграм-канале пишет, что на ВНС озвучен план создания проекта Конституции и референдума в 2022 году, но уже заранее через высказывания людей системы и «масштабный социологический опрос» был создан контекст: народ, мол, изменений не хочет.



Фото: president.gov.by

— На деле, конечно, понятно, кто не хочет, но и тогда сразу вопрос: что собрались менять и зачем, если никто не хочет? В угоду России? Для имитации политического процесса? Озвучено намерение перераспределить полномочия, но президент останется и, если что, «наведет порядок». Такая опция — «наведение порядка» — это сегодня главная функция европейских монархий: как правило, у их представителей нет реальной исполнительной власти, но есть возможность арбитража в случае внутреннего политического кризиса. Это, вот, введение фактической монархии выдается за «перераспределение полномочий»? — удивляется Кузнецов.

Проговорены планы придания законного статуса ВНС, но четких ответов на вопросы, какие у него будут полномочия и как оно будет формироваться, просто не существует. В сегодняшней Беларуси президент назначает глав всех исполкомов и всех судей, так, может, и «представителей народа» будут назначать указами президента?

— Чем это будет отличаться от сегодняшней ситуации, когда их отбирают местные вертикальщики и спецслужбы исключительно по признаку благонадежности? Из всей этой каши довольно четко выкристаллизовываются лишь две вещи, — пишет Кузнецов.

Первая. У власти отсутствует концептуальное понимание глубины политического кризиса и возможных путей его решения. Фактической стратегией является стремление максимально затянуть время в надежде на удачное стечение обстоятельств — протесты рассосутся, с Путиным договоримся, на Западе политики сменятся. Тактическим обеспечением этой, с позволения сказать, «стратегии», являются чисто имитационные политические ходы: косметические изменения в Конституции, перераспределение полномочий без распределения власти, а лучше всего — вообще просто разговоры об этом.

Второе. Никаких планов развития, идей и стимулов у властей нет. Вся повестка заточена под сохранение личной власти правителя. Вертикаль настраивается максимально на военный лад, а настойчивые повторения мантр про предательство, «монолит» и «выстоим» демонстрирует далеко не абсолютную уверенность. Что говорит как о глубоком внутреннем кризисе, но так же и о том, что система настраивает и себя, и страну на то, что в этом состоянии мы можем пребывать неограниченное время. Пока или осел, или падишах не умрет, говорит эксперт.



Фото: president.gov.by

— Но это их видение, настройки и установки. Как сказано в самом начале, происходящее на этих «собраниях» очень редко трансформируется в реальность, — отмечает Кузнецов.

По мнению журналиста, все события последних месяцев, как и риторика ВНС — это история о том, что теперь в Беларуси, по задумке властей, абсолютно всем будут заниматься те самые люди в погонах. Люди творческие и креативные, способные создать что-то качественное, они по определению не могут быть сторонниками нынешней власти, потому что одна из целей этой власти — подавление личности в угоду подчинению.

— В Беларуси бизнес не жаловали никогда. Давным-давно Лукашенко обещал «пожать руку последнему предпринимателю». Относительно спокойные годы его существования были обусловлены лишь тем, что в какой-то момент власти, во-первых, поняли, что бизнес зарабатывает и приносит в казну деньги (26% ВВП — это только малый и средний бизнес). И, во-вторых, потому что он создает качественные товары и услуги для всех, а жить по-человечески хотят реально все, — пишет Кузнецов.

Сейчас, когда угроза власти была прочувствована как осязаемая, принят четкий вектор на уничтожение всего живого и на перераспределение всех сфер жизни в сторону доминирования «людей в погонах». Когда они «выжгут каленым железом» медцентры и «вырежут» торговые сети, страна останется только с тем, что эти люди смогут создать.

— И вот именно так, даже не через политику, а через повседневность, Беларусь и станет Северной Кореей — серой, голодной, однообразной, отсталой, марширующей, жестокой и одинокой, — прогнозирует Кузнецов.

Но есть одно но. Белорусские «элиты» хотят и умеют (успели научиться) жить по-человечески. Не по-северокорейски, когда главной наградой самому доблестному генералу становится усиленный паек. А по-европейски: с качественными продуктами, услугами и частными медцентрами, в которые ходит упомянутый Лукашенко «человек в погонах».

— В Беларуси — именно они, а не обычные трудяги, — самые главные потребители того, что им же предлагают уничтожить: качественных продуктов и услуг, то есть, нормальной человеческой жизни. Захотят ли они этого? Или ситуативно интересы бюрократии и простых людей наконец совпадут в том, что в Северную Корею не хочет никто? — задается вопросом Кузнецов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бывший топ-чиновник Анатолий Котов считает , что риторика всех выступлений на ВНС одна: враги повсюду. В Европе окопались те, кто запер своих жителей в «затхлых квартирках» по пять человек в одной двушке, а в Америке люди голодают. Каким боком к этому Беларусь, совсем непонятно. Наверное, просто для контраста.

— Конституционная реформа. Ага сейчас. Там же, где референдум в Бресте. Республика останется президентской. Потому что в результате перемен ничего не поменяется. Партий не появится. Конституцию нельзя менять без референдума, а его, может быть, в 2022 году… Только когда это будет. В Сочи говорили о полугоде на все… Такая вот цена слову. Впрочем, удивиться может только МИД России, — считает Котов.

Непонятно, что конкретно Москва может получить взамен на продолжение поддержки Лукашенко

Анатолий Котов иронизирует над желанием официального Минска быть поближе к России и «замазать» ее во внутреннюю политику Беларуси.

— Так хочется, чтобы там признали значимость Беларуси в предотвращении Третьей мировой войны (есть Беларусь — войны нет) и обогрели. А еще, чтобы Путин взял в руки автомат и отстреливался от протестующих на улицах белорусских городов. А еще лучше, чтобы сказал, что он летом тоже был во дворце, но просто не попал в кадр. В общем — «замазать» Россию во внутреннюю политику Беларуси, — пишет Котов.

С интеграцией тоже все понятно: все хорошо у нас, только дайте денег подешевле и допустите на рынок. Ну, и нефть с газом тоже по братской цене. А дальше — нет. Нельзя перескакивать через этапы. На этом все. Ваша страна — наша. Ваша вакцина — наша вакцина, потому, что ее изобрели белорусские ученые, но почему-то в России.

— Многовекторность — а как без нее. Без нее нельзя. Но России верны, и даже будем за нее умирать, если, конечно, дадут денег. Иначе никак. Иными словами большая восточная колония должна знать свое место. Китай стал соседом Беларуси. В Москве вздрогнули. Куда Россия делась с карты мира. Или это картинка из будущего. После той самой войны, которую предотвращает существование Беларуси, — кратко описывает посыл выступавших на ВНС топ-чиновник. — Четыре часа компиляции старых выступлений в одно. Такое вот шоу. И все для того, что сказать, что ВНС — это Ноев ковчег, куда возьмут особо заслуженных, чтобы иммунитетом прикрыть, если вдруг не изберут другого. Грустное зрелище. Несмешные шутки. Эклектика. Бессистемность. Безысходность. Просто продержаться еще один день. Оно точно надо даже тем, кто в зале собрался? — задается вопросом Анатолий Котов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Роль России в разрешении белорусского кризиса стала определяющей, отмечает Артем Шрайбман. Последние полгода Москва напоминала Лукашенко про конституционную реформу чаще, чем он говорил про нее сам. Судя по многочисленным сливам, значимых шагов от него ожидали уже в 2021 году.

— Сейчас перед Москвой встает вопрос, как реагировать на затягивание процесса. С одной стороны, белорусские протесты утихли, и, если не углубляться в общественные настроения, может показаться, что кризис прошел и давить на Лукашенко незачем.

С другой стороны, он будет просить денег. В сентябре Владимир Путин уже согласился на кредит 1,5 млрд долларов, миллиард из них уже выделили. Перед новой встречей в Сочи в конце февраля, по данным «Коммерсанта», Минск попросил еще 3 млрд долларов. Если рассматривать кредиты как политические стимулы, то новая порция денег до выполнения старых обещаний убедит Лукашенко, что Россия одобряет то, что он делает, и торопиться с конституционной реформой больше не нужно, — считает обозреватель.

В Минске понимают, как важно теперь расположение Кремля, поэтому на ВНС старались подчеркнуть это всеми силами. Сам Лукашенко много раз апеллировал к тому, что они с Путиным в одной лодке против коллективного Запада, а протесты в России — продолжение белорусских.

Пока непонятно, что конкретно Москва может получить взамен на продолжение поддержки Лукашенко, кроме братской риторики и обещаний провести конституционную реформу, но не сейчас, а позже. Козырем Лукашенко остается его безальтернативность для Москвы, пишет Шрайбман Кремль так и не нашел себе других белорусских собеседников. Оппозиция в Варшаве и Вильнюсе на эту роль не подходит, а создать с нуля пророссийские силы в авторитарной стране без согласия властей практически невозможно. И неясно, на какой идейной основе их строить — если Москва поддерживает белорусскую власть, то зачем ей своя оппозиция?

Издержки такой стратегии для Лукашенко и его союзников будут отложенными. Не предлагая обществу разрядки, власть тактически консолидируется. Как и в прошлом году, когда Лукашенко снимал оппозиционеров с выборов и разгонял первые митинги против фальсификаций, сейчас он недооценивает масштабы недовольства, которое загоняет под лед.

— Для России однозначная солидаризация c Лукашенко будет означать, что под этим льдом начнет накапливаться не только революционная, но и антироссийская энергия. Февральская встреча в Сочи покажет, понимают ли это в Москве, — считает Артем Шрайбман.