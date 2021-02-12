Главная строка расходов в этих жировках - отопление, которое нужно оплачивать по стопроцентному тарифу, поскольку в квартирах никто не прописан.

- Застройщик затягивает передачу документов. Хотя в РСЦ документы на дольщика они передают очень быстро. Всю коммуналку сразу вытравляют на покупателя. А поскольку прописаться без документов нельзя, то ее выставляют по коммерческим тарифам - уточняют владельцы квартир.

С какого момента начисляется "коммуналка" владельцам квартир в новостройках?

Те, кто лет семь-десять назад заселялся в новые дома, помнят традиционную схему: застройщик сдает дом, в течение месяца (или двух) жильцы получают документы на регистрацию права собственности, на основании свидетельства о регистрации права собственности регистрируются в своей квартире, идут в товарищество, получают бумаги, в которых зафиксированы показания счетчиков на момент вселения, и уже с этими бумажками едут заключать договора с энергосбытом и водоканалом.

Не все жильцы спешили - некоторые подолгу не оформляли квартиры в собственность, но делали там ремонт. Все затраты по коммуналке ложились на плечи застройщика. И если большинство застройщиков к этому относились терпимо, то Дана Холдингз, у которой объемы сдачи домов огромные, вынуждена была платить слишком много и ситуацией была очень недовольна.

В 2014 году правительство приняло постановление №571, по которому обязанность внесения платы за жилищно-коммунальные услуги возникает у плательщика, являющегося членом организации застройщиков, не со дня регистрации права собственности, а со дня сдачи жилого дома (квартиры) в эксплуатацию.

С тех пор существует странная коллизия: кому выставлять счета за квартиру, если у нее до оформления прав собственности дольщиком владелец - застройщик? По этому поводу были даже суды. Но, как видим, в Минск-Мире вопрос решается так, как удобно застройщику: счета через обслуживающую организацию выставляют еще, по факту, не собственнику. Платят также и наниматели (ими становятся те, кто взял квартиру в рассрочку).

Что касается выдачи документов, с которыми полагается идти регистрировать право собственности, то "затягивание" на срок до трех месяцев (может быть указан и иной срок) чаще всего тоже прописано в допсоглашении к договору. Домов, напомним, сдается одновременно несколько. Юристы застройщика в курсе, что чисто технически подготовка документов на все квартиры занимает больше времени, чем если бы сдавался один дом. Страдают от этой ситуации и платят дольщики. Но тут, как говорится, "внимательно читайте договор".