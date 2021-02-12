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150 рублей в месяц за "трешку". Жители новостроек в ЖК «Минск-Мир» жалуются на стопроцентную "коммуналку" и кучи мусора

13.02.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За последние несколько месяцев в Минск Мире было сдано полтора десятка домов. Будущие новоселы приступили к ремонтам, и - получили первые счета за «коммуналку».В редакцию прислали счета, которые получили жильцы дома на ул. Н. Теслы, 1: за 82-метровую квартиру в месяц - почти 150 рублей, за 66-метровую - 121 рубль. Разбираемся, что произошло.

150 рублей в месяц за "трешку". Жители новостроек в ЖК «Минск-Мир» жалуются на стопроцентную "коммуналку" и кучи мусора

Главная строка расходов в этих жировках - отопление, которое нужно оплачивать по стопроцентному тарифу, поскольку в квартирах никто не прописан.

- Застройщик затягивает передачу документов. Хотя в РСЦ документы на дольщика они передают очень быстро. Всю коммуналку сразу вытравляют на покупателя. А поскольку прописаться без документов нельзя, то ее выставляют по коммерческим тарифам - уточняют владельцы квартир.

С какого момента начисляется "коммуналка" владельцам квартир в новостройках?

Те, кто лет семь-десять назад заселялся в новые дома, помнят традиционную схему: застройщик сдает дом, в течение месяца (или двух) жильцы получают документы на регистрацию права собственности, на основании свидетельства о регистрации права собственности регистрируются в своей квартире, идут в товарищество, получают бумаги, в которых зафиксированы показания счетчиков на момент вселения, и уже с этими бумажками едут заключать договора с энергосбытом и водоканалом.

Не все жильцы спешили - некоторые подолгу не оформляли квартиры в собственность, но делали там ремонт. Все затраты по коммуналке ложились на плечи застройщика. И если большинство застройщиков к этому относились терпимо, то Дана Холдингз, у которой объемы сдачи домов огромные, вынуждена была платить слишком много и ситуацией была очень недовольна.

В 2014 году правительство приняло постановление №571, по которому обязанность внесения платы за жилищно-коммунальные услуги возникает у плательщика, являющегося членом организации застройщиков, не со дня регистрации права собственности, а со дня сдачи жилого дома (квартиры) в эксплуатацию.

С тех пор существует странная коллизия: кому выставлять счета за квартиру, если у нее до оформления прав собственности дольщиком владелец - застройщик? По этому поводу были даже суды. Но, как видим, в Минск-Мире вопрос решается так, как удобно застройщику: счета через обслуживающую организацию выставляют еще, по факту, не собственнику. Платят также и наниматели (ими становятся те, кто взял квартиру в рассрочку).

Что касается выдачи документов, с которыми полагается идти регистрировать право собственности, то "затягивание" на срок до трех месяцев (может быть указан и иной срок) чаще всего тоже прописано в допсоглашении к договору. Домов, напомним, сдается одновременно несколько. Юристы застройщика в курсе, что чисто технически подготовка документов на все квартиры занимает больше времени, чем если бы сдавался один дом. Страдают от этой ситуации и платят дольщики. Но тут, как говорится, "внимательно читайте договор".

150 рублей в месяц за "трешку". Жители новостроек в ЖК «Минск-Мир» жалуются на стопроцентную "коммуналку" и кучи мусора

Почему деньги по жировкам берет "Дубай Проперти Менеджмент"?

Коммунальные платежи в недавно сданных домах выставляют не через государственные РКЦ. Как видим, в жировках - расчетный центр ООО "Дубай Проперти Менеджмент". Заходим на сайт компании ДПМ, видим телефоны аварийных служб "Минск-Мира" и их расчетно-кассового центра. А также - возможность напрямую задать вопросы консультанту ДПМ. Пишем: "Обслуживаете ли вы дом по ул. Н. Тесла ,1?" Тот, где жалуются на цифры в жировках, неубранный снег и свалку.

Оператор отвечает оперативно: да, техобслуживание дома и выставление оплаты за него и отопление - на них. А вот вывоз мусора - вне компетенции:

В настоящее время ООО "Дубай Проперти Менеджмент" выступает подрядной организацией и оказывает в Вашем доме только те услуги, по которым КУП ЖКХ Октябрьского района заключила с нами договор. Перечень работ по техническому обслуживанию установлен постановлением МЖКХ РБ №12. В это постановление вывоз ТКО является отдельной жилищно-коммунальной услугой, на которую КУП ЖКХ Октябрьского района должна провести соответствующий конкурс. А по санитарному содержанию мы сейчас отправим людей навести около Вашего дома порядок.

150 рублей в месяц за "трешку". Жители новостроек в ЖК «Минск-Мир» жалуются на стопроцентную "коммуналку" и кучи мусора
150 рублей в месяц за "трешку". Жители новостроек в ЖК «Минск-Мир» жалуются на стопроцентную "коммуналку" и кучи мусора

Кто представляет интересы жильцов?

В обычных новостройках интересы жильцов представляет Товарищество собственников в лице председателя. Но в части новостроек, которые сдавались в Минск-Мире, товарищества так и не были созданы. Об этом мы подробно писали летом: жильцам застройщик просто не помогал собраться для создания ТС. Тогда его поведение было непонятно, из разъяснения можно было сделать только один вывод: застройщику выгодно, чтобы администрация района назначила уполномоченное лицо, а уже оно определяло, кто будет обслуживать дом. Судя по ответу ДПМ, уполномоченный по Тесла, 1 - КУП ЖКХ Октябрьского района, и оно заключило договор на обслуживание с подрядчиком.

А осенью прошлого года стало ясно, чего ждала компания и почему не помогала с товариществом. Появился указ №370 от 20 октября (который вносит изменения в указ «О реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир»). По нему дома, сданные в Минск-Мире после этой даты, должна обслуживать специальная управляющая организация, которую создаст застройщик.

150 рублей в месяц за "трешку". Жители новостроек в ЖК «Минск-Мир» жалуются на стопроцентную "коммуналку" и кучи мусора

ООО "Дубай Проперти Менеджмент" с застройщиком связана, но ДПМ - не управляющая, а обслуживающая компания. Правила же  функционирования новой, управляющей компании, должен установить Совмин отдельным документом. Которого пока нет. Как и управляющей компании.

"Можно успеть сделать товарищество, но времени мало"

370-й указ, по мнению дольщиков Дана Холдингз, вносит путаницу. Мол, раньше жители создавали ТС, и товарищество выбирало, кто будет обслуживать дом, а теперь непонятно, нужно создавать его или нет. В Указе прописано - товариществ у домов, которые сдались и будут сдаваться после 20 октября 2020-го, не будет.

Пункт 3.26. "управление (...), эксплуатация и обслуживание общего имущества совместных домовладений в отношении зданий, входящих в комплекс, введенных в эксплуатацию после вступления в силу настоящего подпункта, осуществляются управляющей организацией, создаваемой заказчиком комплекса по согласованию с Минским горисполкомом, без создания товарищества собственников".

В общем, пока недавно сданная часть Минск-Мира живет в правовом вакууме.

Мы попросили председателя  ТС «Пальма-2» Александра Головача прокомментировать, что известно о будущем уже существующих товариществ собственников:

На существующие товарищества собственников указ №370 не распространяется, - уточнил Александр. - Кроме того, в Указе нет запрета товарищества создавать, и нормативные акты, позволяющие создавать ТС не отменены. В теории, жильцы могут еще попытаться создать в своих домах ТС, выбрать председателя и попытаться стать полноправными владельцами общего имущества. Но времени у них мало.

Документ, прописывающий основания работы управляющей компании застройщика должен появится в ближайшие месяцы (дедлайн по указу - 20 апреля). Управляющая компания будет выбирать подрядчиков - и, вероятнее всего, выберет "свой" ООО "Дубай Проперти Менеджмент".

В этом же указе прописано, что работать она должна будет в интересах собственников. Но интересны и другие формулировки 370-го Указа: "Собственники недвижимого имущества совместного домовладения несут расходы по содержанию и ремонту общего имущества, обеспечивают покрытие издержек на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества пропорционально их доле в праве общей собственности на это имущество. Общие размеры обязательных платежей и целевых взносов на содержание и ремонт общего имущества устанавливаются управляющей организацией".

Так что тема платежей в Минск-Мире, похоже, еще не исчерпана.

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Теги: Минск
 
 
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За последние несколько месяцев в Минск Мире было сдано полтора десятка домов. Будущие новоселы приступили к ремонтам, и - получили первые счета за «коммуналку». В...
 
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