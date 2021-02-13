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«ВОЗ по ошибке использовала подпись Урсулы фон дер Ляйен». ЕС опять прокомментировал письмо Лукашенко
13.02.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал копию письма от ВОЗ и Еврокомиссии, опубликованную телеграм-каналом «Пул Первого». Письмо адресовано «Его превосходительству президенту Республики Беларусь» Александру Лукашенко. Комментарий опубликован
— Письмо было адресовано Александру Лукашенко в качестве будущего председателя Содружества Независимых Государств с приглашением Беларуси в ACT (Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) в этом качестве, — заявил Стано. — ВОЗ, которая была лидером в рассылке совместных приглашений, решила использовать в официальном почтовом адресе титул президента республики. Это никоим образом не означает изменение установленной позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не имеет демократичной легитимности.
Стано добавил, что ВОЗ по ошибке использовала подпись главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вместо подписи еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.
Вчера, выступая на ВНС Лукашенко заявил, в письма от ВОЗ и Еврокомиссии его
Напомним, 11 февраля на ВНС Александр Лукашенко
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«ВОЗ по ошибке использовала подпись Урсулы фон дер Ляйен». ЕС опять прокомментировал письмо Лукашенко
- ВОЗ, которая была лидером в рассылке совместных приглашений, решила использовать в официальном почтовом адресе титул президента республики. Это никоим образом...
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