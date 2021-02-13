«ВОЗ по ошибке использовала подпись Урсулы фон дер Ляйен». ЕС опять прокомментировал письмо Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано прокомментировал копию письма от ВОЗ и Еврокомиссии, опубликованную телеграм-каналом «Пул Первого». Письмо адресовано «Его превосходительству президенту Республики Беларусь» Александру Лукашенко. Комментарий опубликован «Радыё Свабода» .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Письмо было адресовано Александру Лукашенко в качестве будущего председателя Содружества Независимых Государств с приглашением Беларуси в ACT (Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) в этом качестве, — заявил Стано. — ВОЗ, которая была лидером в рассылке совместных приглашений, решила использовать в официальном почтовом адресе титул президента республики. Это никоим образом не означает изменение установленной позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не имеет демократичной легитимности.

Стано добавил, что ВОЗ по ошибке использовала подпись главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вместо подписи еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес.

Вчера, выступая на ВНС Лукашенко заявил, в письма от ВОЗ и Еврокомиссии его назвали президентом . Лукашенко воспринял это как знак того, что ЕС «понимает, кто в доме хозяин». Представитель ЕС заявил , что последнее письмо Лукашенко было отправлено в июне прошлого года, а после выборов никаких документов ему не адресовалось. Напомним, Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси.

Напомним, 11 февраля на ВНС Александр Лукашенко заявил , что недавно получил письмо от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, где он назван «президентом Республики Беларусь, его превосходительством»: «Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин». В ЕС отреагировали на это заявление: мол, последнее письмо в адрес Лукашенко от руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было направлено 9 июня и касалось переноса саммита Восточного партнерства в связи с пандемией. Пресс-служба Лукашенко после этого опубликовала скан того самого письма , в котором его назвали президентом Беларуси, на документе стоит подпись главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.