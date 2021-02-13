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Ермошина назвала лучшее время для референдума по Конституции

13.02.2021 11:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала оптимальную дату для проведения референдума по Конституции. Об этом председатель ЦИК заявила в интервью Sputnik.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Она не смогла точно сказать, когда пройдет референдум.

— Об этом никто не знает. Но сразу же могу сказать, что президент сказал о возможности совмещения с местными выборами. Выборы должны пройти не позднее 18 января следующего года. Следовательно референдум пройдет в эти же сроки. Скорее всего, это конец этого года. Лучше это сделать в середине декабря, — заявила Ермошина.

По ее мнению, выборы и голосование на референдуме очень просто совместить, потому что это два избирательных бюллетеня.

— Это наоборот самый выгодный вариант. У нас референдум, как правило, совмещался с избирательной кампанией. Достаточно вспомнить референдум 2004 года — это совмещение с парламентскими выборами. Референдум 1996 года частично совмещался с выборами в местные органы власти, — напомнила Ермошина.

Глава ЦИК обратила внимание, когда референдум проводится отдельно всегда есть проблемы с финансированием.

— Потому что деньги на референдум никогда не планируются. Это всегда такое спонтанное решение. А вот деньги на выборы депутатов или президента есть всегда в бюджете. Поэтому референдумы всегда стараются совместить, — резюмировала она.

Напомним, 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале 2022 года — вынесен на референдум. 12 февраля он сообщил, что референдум могут совестить с проведением местных выборов.

 
 
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Глава ЦИК обратила внимание, когда референдум проводится отдельно всегда есть проблемы с финансированием.
 
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