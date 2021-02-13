Самые романтические заказы жителей Беларуси на AliExpress накануне дня Святого Валентина

Белорусы готовятся праздновать День всех влюбленных. Как показывает статистика площадки AliExpress, подарки они активно ищут в том числе и здесь: в январе 2021 года количество заказов в Беларусь по сравнению с декабрем 2020 года увеличилось на 23%.

Рост наблюдался в таких категориях, как «Женская одежда» (52,8%), «Ювелирные украшения и аксессуары» (+50%), «Товары для дома и сада» (+32%), «Игрушки и хобби» (+29,3%), «Мужская одежда» (+28,3%), «Красота и здоровье» (+20%). В категории «Свадьба и торжества» рост немногим превысил 10%, а вот общая сумма заказов увеличилась в два раза. Судя по этой статистике, приближающиеся праздники и правда настраивают белорусов на романтический лад.

В категории «Женская одежда» спросом пользовалось белье, купальники, шелковые и атласные пижамы – то есть именно те вещи, с помощью которых можно создать романтическое настроение или продемонстрировать заботу о дорогом человеке и его комфорте.

Среди ювелирных украшений и аксессуаров белорусы чаще всего выбирали в качестве подарков кольца, серьги, броши, а также различные модные подвески, чокеры и цепочки, а также красивые шкатулки для хранения украшений. И, конечно же, были востребованы такие тематические аксессуары, как парные браслеты и серебряные подвески-шармы для них, в том числе в виде сердечек, романтических надписей и т. д. Самыми дорогими заказами в этой категории оказались кольцо из розового золота за 270 рублей, серьги с рубинами за 785 рублей, а также мужской браслет из серебра стоимостью от 220 до 250 рублей.

В категории «Красота и здоровье», помимо косметики и различных принадлежностей для макияжа, одними из самых популярных заказов в преддверии 14 февраля стали различные модели массажеров – от механических роликовых для лица до электронных массажных пистолетов для лица и тела и массажного кресла. Интересом пользовались также различные аромамасла, а также украшения для ногтей с тематикой предстоящего праздника.

В качестве подарков для мужчин среди заказов чаще всего встречались различные ремни – от классических из натуральной кожи до высокопрочных тактических, – рюкзаки и даже дроны.

Для создания романтической атмосферы жители Беларуси охотно заказывали различные предметы декора и аксессуары – например, светодиодные светильники в форме розы под стеклянным колпаком (той самой, которая стала символом истинной любви и преданности в диснеевской сказке о Красавице и Чудовище), реалистичные букеты искусственных цветов из шелка, – а также изящные коробочки с романтичным дизайном для упаковки праздничных подарков.

Активнее всех к празднику готовились жители Минска, Гомеля, Бреста, Гродно и Витебска.