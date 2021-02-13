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Головченко: В случае отказа Запада в кредитах Беларусь сможет получить внешние ресурсы в России и Китае

14.02.2021 16:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если западные страны из-за санкций откажут Беларуси в кредитах, республика сможет привлечь финансовые ресурсы в России и Китае, заявил премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» 12 февраля по завершении VI Всебелорусского народного собрания.


Фото: пресс-служба правительства

Головченко отметил, что за 2021−2025 годы в Беларуси нужно инвестировать более 200 млрд рублей в развитие экономики и инфраструктурные проекты, чтобы выйти на поставленные запланированные точки роста.

«Это очень большая сумма, но это объективная потребность. Конечно, часть этих средств мы должны заработать сами — это прибыль наших предприятий, дивиденды, поступления в бюджет. Частично мы должны прокредитоваться», — сказал руководитель правительства.

«Конечно, люди, которые ратуют, чтобы нас отрезали от источников финансирования на Западе — это вред стране. Мы же эти деньги не для себя, дворцов или еще чего-то. Вот этот план — приходите, смотрите. Это дороги, больницы, физкультурно-спортивные комплексы. Вы не хотите давать деньги на это — не надо. Мы найдем, где их взять. Есть Россия, Китай, другие азиатские государства», — подчеркнул Головченко.

Так, по его словам, недавно правительство Беларуси заключило соглашение с Кувейтским фондом арабского экономического развития, который «с удовольствием прокредитует строительство онкологической больницы в Гродно».

«То есть мы найдем деньги, все деньги на Западе и за Атлантикой не заканчиваются. Поэтому я бы посоветовал не волноваться на этот счет», — заявил белорусский премьер-министр.

 
Теги: Гродно
 
 
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«Мы же эти деньги не для себя, дворцов или еще чего-то. Вот этот план - приходите, смотрите. Это дороги, больницы, физкультурно-спортивные комплексы. Вы не хотите...
 
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