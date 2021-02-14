Снова рекорд: Bitcoin обновил свой исторический максимум

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Самая популярная криптовалюта – Bitcoin – продолжает дорожать и достигла ценника в более чем 49 тысяч долларов за одну цифровую монету, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро воскресенья, биткоин подорожал на 2,7 процента и достиг планки в 49 143 долларов. Таким образом, после небольшого спада на уходящей неделе, криптовалюта снова установила исторический максимум.

В начале февраля биткоин подорожал за ночь на четыре тысячи, поднявшись до рекордной отметки в 48 119 долларов США.

Ранее компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что проинвестировала в биткоин 1,5 миллиарда долларов в рамках обновлений политики компании. Криптовалюту Tesla отнесла к альтернативным резервным активам, в которые руководством компании было принято решение инвестировать часть денежных средств.

Кроме того, автопроизводитель сообщил о намерении начать принимать биткоин в качестве оплаты в ближайшее время.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Только за 7 января биткоин трижды обновил исторический максимум, по итогам дня его стоимость достигла 40 146 долларов.