Слияние двух легенд: обанкротившийся Colt достанется чехам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka (CZG) приняла решение выкупить американского производителя оружия, легендарную фирму Colt, об этом говорится в сообщении CZG.

"CZG приобретет 100% акций компании Colt с предоплатой в размере 220 миллионов долларов", - рассказала чешская сторона.

Глава CZG Любомир Коваржик отметил, что слияние компаний станет стратегическим шагом, и он гордится возможностью включить в портфель чехов Colt, который 175 лет тесно сотрудничал с американской армией.

Оружейная компания Colt была основана Сэмюэлем Кольтом в 1836 году. Ее пистолеты стали популярными во всем мире. Компания в 1990-х была крайне успешной, когда выполняла крупные оборонные заказы американской армии, однако в 2013-м лишилась своего главного контракта на поставку автоматических винтовок М-4. Через два года Colt заявил о банкротстве, а в 2019-м прекратил выпуск длинноствольного оружия в гражданском исполнении.

Датой основания CZG считается 1936 год, но чешская компания не менее известна в оружейных кругах и входит в топ-10 крупнейших производителей стрелкового оружия. Продукция CZB поставляется в более 90 стран мира.