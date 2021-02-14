ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слияние двух легенд: обанкротившийся Colt достанется чехам

14.02.2021 15:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Чешская оружейная компания Ceska zbrojovka (CZG) приняла решение выкупить американского производителя оружия, легендарную фирму Colt, об этом говорится в сообщении CZG.

"CZG приобретет 100% акций компании Colt с предоплатой в размере 220 миллионов долларов", - рассказала чешская сторона.

© Photo : ГВПК Беларуси
МЗКТ представит на выставке в Абу-Даби новый бронеавтомобиль

Глава CZG Любомир Коваржик отметил, что слияние компаний станет стратегическим шагом, и он гордится возможностью включить в портфель чехов Colt, который 175 лет тесно сотрудничал с американской армией.

Оружейная компания Colt была основана Сэмюэлем Кольтом в 1836 году. Ее пистолеты стали популярными во всем мире. Компания в 1990-х была крайне успешной, когда выполняла крупные оборонные заказы американской армии, однако в 2013-м лишилась своего главного контракта на поставку автоматических винтовок М-4. Через два года Colt заявил о банкротстве, а в 2019-м прекратил выпуск длинноствольного оружия в гражданском исполнении.

Датой основания CZG считается 1936 год, но чешская компания не менее известна в оружейных кругах и входит в топ-10 крупнейших производителей стрелкового оружия. Продукция CZB поставляется в более 90 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Colt не смог выжить после потери военного контракта на поставку автоматических винтовок в американскую армию, а после прекратил производство и гражданских...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Головченко: В случае отказа Запада в кредитах Беларусь сможет получить внешние ресурсы в России и Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by