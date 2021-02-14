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Новак: газопровод "Северный поток – 2" готов на 95%

14.02.2021 19:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил о практически 100-процентной готовности "Северного потока – 2", об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Вице-премьер РФ уверен, что газопровод будет полностью сдан в эксплуатацию. На данный момент, по словам Новака, проект готов на 95%. Он также исключил какой-либо риск неиспользования газопровода, так как в этом есть прямая экономическая заинтересованность европейских партнеров, а также потому что "проект соответствует европейскому законодательству".

© Sputnik / Сергей Гунеев
Германия контактирует с США по санкциям против "Северного потока - 2"

Тем не менее Новак не стал отрицать сохраняющееся противостояние России и США в данном вопросе, поскольку американцы желают поставлять больше сжиженного природного газа в Европу. Американские санкции в отношении проекта вице-премьер назвал "нерыночными методами".

"Северный поток – 2"

"Северный поток – 2" планировали достроить в 2019 году. Однако процесс строительства был временно приостановлен из-за того, что Штаты пригрозили экономическими санкциями владельцам трубоукладочных европейских компаний.

Тем не менее работы возобновят, это произойдет на следующей неделе. Судно "Фортуна" завершило испытания и начало укладку труб в водах Дании.

Сам проект "Северный поток – 2" будет состоять из двух газопроводов. Их общая мощность – более 50 миллиардов кубометров топлива в год. Трубы будут проложены от побережья России через Балтийское море до берегов Германии.

На данный момент из 2460 километров газопровода уложено более 2300 километров. Небольшая часть труб не проложена в водах Германии и Дании. Правительство ФРГ и других стран-участниц проекта многократно выступали в его поддержку.

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Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер России убежден, что, несмотря на санкции, масштабный энергетический проект будет реализован и запущен, поскольку в этом заинтересована сама Европа.
 
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