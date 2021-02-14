В Брестскую область в 2020 году больше всего инвестировали литовцы

Источник материала: Tut.by

Больше всего инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков) Брестчины в прошлом году пришло от субъектов хозяйствования Литвы. От них поступило 36,7% от общего объема, пишет Zarya.by со ссылкой на Главное статистическое управление Брестской области.



Фото: Олег Полищук

На втором месте – российские инвесторы с 21,2%. Далее следуют Германия (12,9%) и Польша (6,9%). Всего в этом регионе иностранные инвесторы вложили 254,3 миллиона долларов США. Поступление прямых иностранных инвестиций составило 92% (234,1 миллионов долларов).

Брестские инвестиции за рубеж в 2020 году составили 566,7 миллионов долларов, из них 99,8% были прямыми. 97,1% инвестиций было направлено субъектам хозяйствования РФ и 1,3% — Польши.