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В Брестскую область в 2020 году больше всего инвестировали литовцы

14.02.2021 21:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше всего инвестиций в реальный сектор экономики (кроме банков) Брестчины в прошлом году пришло от субъектов хозяйствования Литвы. От них поступило 36,7% от общего объема, пишет Zarya.by со ссылкой на Главное статистическое управление Брестской области.


Фото: Олег Полищук

На втором месте – российские инвесторы с 21,2%. Далее следуют Германия (12,9%) и Польша (6,9%). Всего в этом регионе иностранные инвесторы вложили 254,3 миллиона долларов США. Поступление прямых иностранных инвестиций составило 92% (234,1 миллионов долларов).

Брестские инвестиции за рубеж в 2020 году составили 566,7 миллионов долларов, из них 99,8% были прямыми. 97,1% инвестиций было направлено субъектам хозяйствования РФ и 1,3% — Польши.

 
 
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