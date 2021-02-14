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Минтранс РФ готов начать перевалку белорусских грузов через свои порты
15.02.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Министерство транспорта России готово подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах, об этом глава ведомства Виталий Савельев заявил в интервью телеканалу "Россия-24".
"Сейчас будут грузы из Беларуси, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, сейчас ждем готовность с их стороны", – сказал он.
© Sputnik / Алексей Даничев
Министр отметил, что как только соглашение будет заключено на межправительственном уровне, компании смогут приступить к подписанию контрактов.
"Только по этому году мы ожидаем более двух миллионов тонн нефтепродуктов – уже будет перевалка в наших портах вместо Прибалтики, а в принципе, до 3,5 миллона тонн в год", – пояснил он.
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко 12 февраля заявлял, что 15 февраля посетит Москву, где
Нефтепродукты через Усть-Лугу
Проект договора предполагает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах в 2021–2023 годах – это мазут, бензин и масла. Предусмотрена возможность автоматического продления договора после истечения его срока действия.
Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Принцип его таков: в случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.
Белорусские грузы через порты России
В августе президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам и заявил, что поручил правительству внести предложение о
Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены из литовских портов в российские, может составить до 4-6 миллионов тонн. В первую очередь речь идет о северо-западных портах – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.
Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
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Речь идет о 2 миллионах тонн нефтепродуктов в этом году, а в перспективе стороны могут увеличить объемы почти в два раза.
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