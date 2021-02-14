Минтранс РФ готов начать перевалку белорусских грузов через свои порты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 фев – Sputnik. Министерство транспорта России готово подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах, об этом глава ведомства Виталий Савельев заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сейчас будут грузы из Беларуси, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, сейчас ждем готовность с их стороны", – сказал он.

Министр отметил, что как только соглашение будет заключено на межправительственном уровне, компании смогут приступить к подписанию контрактов.

"Только по этому году мы ожидаем более двух миллионов тонн нефтепродуктов – уже будет перевалка в наших портах вместо Прибалтики, а в принципе, до 3,5 миллона тонн в год", – пояснил он.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко 12 февраля заявлял, что 15 февраля посетит Москву, где подпишет соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в морских портах России.

Нефтепродукты через Усть-Лугу

Проект договора предполагает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в российских портах в 2021–2023 годах – это мазут, бензин и масла. Предусмотрена возможность автоматического продления договора после истечения его срока действия.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Принцип его таков: в случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.

Белорусские грузы через порты России

В августе президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции европейским странам и заявил, что поручил правительству внести предложение о переориентации торговых потоков из портов Литвы на другие маршруты.

Объем нефтепродуктов, которые будут перенаправлены из литовских портов в российские, может составить до 4-6 миллионов тонн. В первую очередь речь идет о северо-западных портах – Усть-Луге, Приморске, Высоцке и Санкт-Петербурге.

Лукашенко заявлял, что Минск готов рассмотреть возможность строительства терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

Читайте также: