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Макей рассказал о темах будущих переговоров Путина и Лукашенко

15.02.2021 06:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Москва и Минск готовятся к встрече Путина и Лукашенко, сообщил РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Будут обсуждаться вопросы интеграции, не исключено обсуждение темы кредитов.


Александр Лукашенко и Владимир Путин в центре "Сириус", 15 февраля 2019 года. Фото: kremlin.ru

В конце февраля планируется встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, подтвердил РБК министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. О проработке встречи сообщила газета «Коммерсантъ», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что повестка встречи формируется.

«У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений», — рассказал о готовящихся к встрече материалах Макей.

Он также не исключил, что может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере. «Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь», — сказал министр. По его мнению, странам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит вывести интеграцию на новый уровень.

Макей заверил, что работа по углублению интеграции России и Беларуси не была остановлена из-за пандемии и протестов в Беларуси: «Вопросы нашего более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно. Руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. Были совершены взаимные визиты».

Министр ожидает, что последние события, «которые происходят внутри и вокруг наших стран, они могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате, и рано или поздно в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза».

По информации «Коммерсанта», в ходе предстоящего визита президента Александра Лукашенко в Россию стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере 3 млрд долларов из остатка средств, выделенных российским правительством на строительство Белорусской АЭС. Представитель Минфина Белоруссии не подтвердил эту информацию.

Граждане Беларуси поддерживают усиление интеграции в рамках Союзного государства, уверен министр. «Если интеграционные процессы будут направлены на укрепление государственности, я не думаю, что это вызовет какое-то отторжение у белорусских граждан», — сказал он.

Последняя личная встреча Путина и Лукашенко состоялась в сентябре 2020 года в Сочи. Путин на ней поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу. 11 февраля Лукашенко сообщил, что новый вариант Конституции страны будет разработан в 2021 году, а на референдум он может быть вынесен в 2022 году.

 
Теги: Минск
 
 
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