Всего 14,4 “квадрата”. В Минске продается очень маленькая, но красивая квартира (спойлер – мы нашли еще меньше)

Формат “студий” полюбился белорусам не за комфорт, а за цену. Средний размер такого жилья – порядка 27 квадратных метров, где с натяжкой, но помещается кухня, кровать, санузел, стол, шкаф, а еще один или два человека (но это не точно). А как насчет 15 “квадратов”? В базе Realt.byпродается “микроквартира», да еще и с ремонтом. Смотрим.
Студия находится на первом этаже кирпичной девятиэтажки 1975 года строительства на улице Голодеда. Общая площадь объекта недвижимости – 14,4 квадратных метров. При этом в «микроквартире» есть все для жизни: кухня, санузел, комната, прихожая и даже лоджия с теплым полом и панорамным остеклением. В квартиру проведены новые коммуникации, электропроводка, вентиляция, заменены перегородки, введено оптоволокно и сделан отличный ремонт в Скандинавском стиле – однотонные стены, деревянный пол, акцентная мебель и аксессуары.
Дизайн не только симпатичный, но и функциональный. В максимально стесненных условиях собственникам удалось вместить плиту с вытяжкой, стиральную машину, кухонную технику и даже осталось место разминуться с гостями. Однако есть и нюансы – в данный момент объект не относится к жилому фонду, переоформить помещение в жилое можно будет только в сентябре 2022 года.
Со слов продавца «микроквартира» подходит не только для жизни, но и аренды. Пока объект «висит» в продаже (за $29,5 тыс.), помещение сдадут под творческую мастерскую за $250 в месяц (заметим, цена вполне себе полноценной “однушки”).
Полноценные “однушки”, площадью 22 квадратных метра
Подборку маленьких квартир в продаже продолжим столичными “однушками” по 22 “квадрата”. Таких мы нашли две – на улицах Передовая и Чигладзе. В квартирах изолированная кухня, однако и цена выше, чем в студии.
“Однушка” на улице Передоваянаходится на четвертом этаже кирпичной малосемейки. В квартире сделан ремонт: натяжные потолки, на полу ламинат, металлическая входная дверь, встроенная кухня с техникой, стеклопакеты, шкаф купе – въехал и живи. Цена – $37,5 тыс. Это одна из самых дешевых квартир с ремонтом в Минске.
За $42,9 тыс. продается однокомнатная квартира на улице Чигладзе. Планировка похожа – небольшая кухня, совмещенный санузел и жилая комната порядка 12 “квадратов”. Квартира также готова для заселения: заменена сантехника и электрика, установлены новые счетчики воды и газа, балкон застеклен, на окнах стеклопакеты. Кухня с современной фурнитурой и встроенной техникой: варочная поверхность Elite, духовой шкаф Bosch, стиральная машина Beko. Установлен фильтр для питьевой воды. В комнате большой встроенный шкаф-купе. Находится квартира на 3 этаже 5-этажного дома после капремонта. С квартирой прилагается подвал.
На десерт кое-что интересное из Могилева. Там можно купить апартаменты от 11 квадратных метров в историческом центре города. Здание по адресу ул. Лазаренко, 15 было построено в 1910 году, некоторое время не использовалось, долго реконструировалось, но, по последней информации, в 2021 году объект планируют сдать.
Застройщик предлагает к покупке «микроквартиры», правда, с оговоркой – недвижимость может использоваться в качестве гостиничного и туристического бизнеса в виде хостела. Сдаются апартаменты как с отделкой, так и без, дизайн-проект – в подарок. При покупке нескольких помещений компания обещает скидки.
Площадь самой маленькой квартиры в продаже – 10,98 квадратного метра, цена – $10.558. Жилое помещение коммерческого использования находится в цоколе дома. Планировка выглядит так.
В продаже есть и другие планировки до 13 "квадратов". Жить в таких апартаментах, наверное, сложно, но переночевать - вполне сносно.