Всего 14,4 “квадрата”. В Минске продается очень маленькая, но красивая квартира (спойлер – мы нашли еще меньше)

Дизайн не только симпатичный, но и функциональный. В максимально стесненных условиях собственникам удалось вместить плиту с вытяжкой, стиральную машину, кухонную технику и даже осталось место разминуться с гостями. Однако есть и нюансы – в данный момент объект не относится к жилому фонду, переоформить помещение в жилое можно будет только в сентябре 2022 года.

Со слов продавца «микроквартира» подходит не только для жизни, но и аренды. Пока объект «висит» в продаже (за $29,5 тыс.), помещение сдадут под творческую мастерскую за $250 в месяц (заметим, цена вполне себе полноценной “однушки”).

Полноценные “однушки”, площадью 22 квадратных метра

Подборку маленьких квартир в продаже продолжим столичными “однушками” по 22 “квадрата”. Таких мы нашли две – на улицах Передовая и Чигладзе. В квартирах изолированная кухня, однако и цена выше, чем в студии.