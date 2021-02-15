Белорусские власти рассчитывают увеличить ВВП в ближайшие годы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев ― Sputnik. В Беларуси для роста экономики выстраивается соответствующая инфраструктура, заявил министр экономики Александр Червяков в эфире телеканала "Беларусь 1" .

По его словам, власти республики планируют, что внутренний валовый продукт за следующую пятилетку должен вырасти к 2025 года на 21,5%.

"Мы всегда должны ставить высокую планку, чтобы дотягиваться до нее. И я бы не хотел сказать, что это сверхвысокие планы. Среднемировой темп роста ВВП - порядка 3-5% в различных государствах. Если посмотреть на нашу экономику, в планах на предстоящую пятилетку рост на 4-4,5% в год. Эту планку мы должны осилить. Для этого выстраивается соответствующая программа роста", - рассказал министр.

Сильные регионы

Александр Червяков отметил, что в программе социально-экономического развития страны приоритетное значение отводится сильным регионам.

"Первая задача - создать условия для появления в регионах предприятий с высокопроизводительными рабочими местами, с определенным уровнем заработной платы. Это первый фактор для того, чтобы снивелировать миграцию из регионов в Минск и другие крупные города или за границу", - уверен он.

Теперь у властей стоит задача разработать стандарты комфортного проживания в регионах. Для этого будет проведен анализ предыдущих решений в рамках программ по развитию деревень.

Распределение труда

"Цифровизация, которую мы будем внедрять практически на всех предприятиях, несет определенные риски по сокращению работников. Уже сегодня мы должны думать, чем будем занимать этих людей", - констатировал министр экономики.

По его мнению, количество рабочих занятых физическим трудом будет сокращаться, но при этом будет расти доля работников занятых интеллектуальным трудом.

Александр Червяков подчеркнул, что власти намерены заняться формированием пласта рабочих, "которые будут заниматься обслуживанием наших роботов, программированием и другим интеллектуальным трудом".

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