Сможет ли молочный рынок Беларуси обойтись без России? Мнение экспертов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году, вероятно, приблизится к $4 млрд. Такой прогноз развития молочной отрасли республики предоставил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

Напомним, в 2019 году молочный экспорт составлял $2,3 млрд. То есть, за десять лет объемы поставок должны увеличиться почти в два раза. Однако, как достичь данных показателей, в то время как основным потребителем белорусской молочной продукции является Россия, развивающая собственное производство молока? Не столкнется ли Беларусь с отсутствием востребованности своей продукции на российском рынке и удастся ли ей диверсифицировать товарные потоки? Ответы на эти вопросы ищет Sputnik Беларусь.

Поставки растут, но первое место все равно у России

Рост экспорта молочной продукции Беларуси – это один из основных приоритетов государственной программы "Аграрный бизнес", рассчитанной на 2021-2025 годы. Программой предусмотрено наращивание экспортного потенциала по всем продовольственным категориям. Согласно документу, на развитие агробизнеса в ближайшие годы будет направлено более 284 миллиарда белорусских рублей (порядка $110 млрд).

В последние годы Беларусь достигает определенных успехов в направлении увеличения экспортных потоков. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, в прошлом году белорусские экспортеры открыли для себя 20 новых рынков, среди которых Кувейт, Марокко, Ирландия, Португалия, Мальта и другие (всего белорусские продукты питания сегодня поставляются в 116 стран).

Однако ведущая доля в импорте белорусской молочной продукции стабильно остается у России – 74,4%. К слову, данный показатель демонстрирует спад - в 2019 году он превышал 78%.

Снижение экспорта в Россию в Беларуси объясняют влиянием пандемии и расцветом российского молочного производства. "Время диктует свои правила. Россия развивает собственное молочное скотоводство и ежегодно увеличивает объемы производства молока и молочных продуктов", - ранее заявлял Алексей Богданов.

По его мнению, в ближайшее время Беларусь почувствует острую конкуренцию на российском рынке, поэтому стране важно уже сейчас переориентировать поставки молочной продукции на другие государства.

Разница в объемах

Для снижения зависимости от российского рынка сбыта Беларусь на будущее наметила экспортную стратегию "30 – 30 – 30".

Президент Беларуси Александр Лукашенко регулярно напоминает, что республике необходимо выйти на эту экспортную формулу, чтобы не зависеть от одного конкретного рынка.

"Согласно этой стратегии, только 30% продукции в долгосрочной перспективе будет поставляться в страны Евразийского экономического союза, 30% – в страны Европейского союза, а еще 30% – в другие страны. Дело в том, что Россия вкладывает большие средства в развитие своего аграрного бизнеса, российское молочное производство демонстрирует увеличение в 3% в год (800 тыс. тонн - Sputnik), мы видим прирост его конкурентоспособности. Поэтому доля белорусских компаний будет постепенно снижаться", - пояснил генеральный директор российского Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

По состоянию на сегодняшний день, несмотря на то, что белорусские продукты питания поставляются в 116 стран, Россия импортирует почти всю продовольственную продукцию республики. Доля стран СНГ (без России) в структуре экспорта продовольствия Беларуси составляет порядка 12%, а доля остального вместе взятого мира едва доходит до 14%.

Позитивным для Беларуси фактором, по словам Белова, является рост поставок в Китай. По данным белорусского Минсельхозпрода, поставки продуктов питания (в том числе молочных) в Китай за 2020 год выросли почти в два раза в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Перспектива роста экспорта в направлении Китая, безусловно, есть, но сегодня экспортные отправки белорусской продовольственной продукции в Поднебесную и в Россию несравнимы.

Интеграция как путь к прибыли

Беларуси необходимо не только искать новые рынки сбыта, но и менять стратегию сотрудничества с Россией. Такого мнения придерживается доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Когда в 1990-е годы Беларусь активно входила на российский молочный рынок, она конкурировала с западной продукцией. Сегодня ситуация изменилась. В России развивается импортозамещение. За эти годы Россия нарастила высокотехнологичную молочную отрасль, и сегодня не западные, а российские продукты конкурируют с белорусскими", - объясняет он.

По мнению эксперта, если бы страны в свое время не создали Союзное государство, было бы логично ожидать ограничений на поставки белорусской продукции в Россию. Однако в рамках Союза Россия продолжит предоставлять свой рынок для Беларуси, чтобы не допустить удара для экономики республики.

"У Беларуси есть преимущества для дальнейшего развития молочной отрасли – это более мягкий климат, благоприятные условия для сельского хозяйства. Многое зависит от интеграции, а она пока буксует. В будущем можно рассматривать и вопросы создания совместных молочных предприятий, но если они будут экономически обоснованными – то есть если обе стороны получат эффект", - заключил Алексей Зубец.

Читайте также: