Многодетные семьи в Беларуси получат многомиллиардную поддержку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев ― Sputnik. Белорусские власти придают многодетным семьям приоритетное значение, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1" .

По ее словам, в республике семьи, воспитывающие несколько детей, получают помощь по различным направлениям: это и пособия, и налоговые льготы и питание в школах.

"В приоритете - многодетные семьи. Программа "Многодетная Беларусь" - это задача, которую мы должны решить. Кстати, в 2016-2020 годах на государственные пособия семьям, воспитывающим детей, было направлено более 10 миллиардов рублей. В новой пятилетке - свыше 16 миллиардов рублей", - сказала министр.

При этом она признала, что в республике выросла и инфляция, но уверена, что реальный рост финансовых ресурсов все равно составит 1,2 раза. По ее мнению, это подтверждает тот факт, что власти нацелены и впредь поддерживать многодетные семьи.

"Мы сравнили четыре года работы семейного капитала с четырьмя годами до того, как мы пришли к этому. Прирост многодетных семей - на 40%. Ежегодно рождается 20 тысяч третьих и последующих детей, мы эту планку держим на протяжении трех-четырех лет", - уверяет глава Минсоцтруда.

Ирина Костевич предполагает, что второй ребенок в семье является демографическим резервом, который может дать возможность перейти в многодетный статус. Далее для усиления демографического потенциала властям необходимо выстроить инфраструктуру по уходу за детьми.

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