Некорректно выражался о представителях госорганов. Адвоката Михаила Кирилюка хотят лишить лицензии

Источник материала: Tut.by

Адвоката Михаила Кирилюка грозят лишить лицензии «некорректные выражения в отношении представителей государственных органов» и является поступком, по мнению Министерства юстиции, «несовместимым со званием адвоката». Заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности на котором рассмотрят дела Кирилюка и нескольких его коллег, назначено на 19 февраля.



Фото из личного архива

Михаил Кирилюк рассказал TUT.BY, что 11 февраля получил уведомление «О рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии» от 08.02.2021. Он направил ответ, где отмечает: «Указанное уведомление не содержит указания на проступок, который Министерство юстиции считает несовместимым со званием адвоката». При этом согласно статье 34 Конституции, госорганы обязаны предоставить гражданину возможность ознакомиться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы.

«Полученное уведомление не соответствует в полной мере статье ст. 34 Конституции. Указанное уведомление не указывает, какие именно из моих заявлений в глобальной сети Интернет (по мнению Министерства юстиции) содержат „некорректные выражения в отношении представителей государственных органов“ и является поступком, по мнению Министерства юстиции, „несовместимым со званием адвоката“. Не указана дата публикации, не указан источник публикации, не приведена ссылка на адрес публикации в сети интернет, не приведена точная цитата заявления», — подчеркивает адвокат.

На следующий день после получения уведомления Кирилюк запросил эти сведения, но они не были предоставлены в необходимом для защиты объеме, утверждает он.

«Вместо этого была предоставлена возможность ознакомиться с материалами, которые содержали распечатки двух публикаций ( одна и вторая ). Однако какая именно цитата из данных материалов содержит по мнению Министерства юстиции „некорректные выражения в отношении представителей государственных органов“ невозможно установить иначе, кроме как получив об этом ответ от соответствующего должностного лица Министерства юстиции», — подчеркивает адвокат.

Уточнять эту информацию сотрудник Министерства юстиции отказался. «Для обеспечения реальной, а не формальной возможности воспользоваться моим правом на защиту и подготовиться к рассмотрению вопроса о прекращении лицензии, настаиваю на том, чтобы с вашей стороны была предоставлена точная цитата, публикация которой в сети интернет, по мнению Министерства юстиции, является поступком, „несовместимым со званием адвоката“, не позднее 15.02.2021».

Представлять интересы находящегося за пределами Беларуси Михаила Кирилюка в этом деле будет адвокат Сергей Зикрацкий

Как ранее сообщалось, на заседании Квалификационной комиссии также рассмотрят вопрос о лишении лицензии на адвокатскую деятельность защитницы политзаключенной Марии Колесниковой адвоката Людмилы Казак . и адвоката Максима Конона .

Напомним, адвоката Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, а также проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании.

Адвокат Максим Конона сообщал, что причину претензий к нему со стороны Минюста не знает. В октябре суд Октябрьского района дал ему 12 суток ареста якобы за участие в несанкционированном митинге возле городского пляжа в Браславе. Об этом адвокат узнал из писем, которые его родственник обнаружил в почтовом ящике по месту его регистрации, где адвокат не живет.

Конон написал объяснительную в Минскую коллегию адвокатов, пояснив, что в Браславе он не участвовал в митингах, а ездил туда по поручению клиента. 12 суток Максим Конон отсидел в ноябре. В сентябре Максим Конон выступил на встрече с депутатом Валерием Воронецким. Тогда он заявил, что недостаточно возбудить дело за превышение власти и служебных полномочий. Должно быть возбуждено дело по статье, по которой у нас никогда еще не было дел, — статья 128 Уголовного кодекса — преступления против безопасности человечества, поскольку речь идет о пытках из политических соображений.

17 октября Минюст лишил лицензии защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко. Адвокаты Колесниковой Илья Салей находится под домашним арестом, Максим Знак — под стражей, оба признаны правозащитным сообществом политзаключенными.

Правозащитное сообщество подчеркивает, что будет проводить работу по информированию авторитетных международных правозащитных организаций о складывающейся ситуации и требовать от белорусских властей выполнения своих международно-правовых обязательств в сфере прав человека.