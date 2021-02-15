Овец породы Иль-де-Франс разводят в Логойском районе

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Новые направления в животноводстве. В Логойском районе занимаются выращиванием овец породы Иль-де-Франс. Это проект инвесторов из Ирана. Работа пока в основном племенная: баранчиков покупают фермеры для улучшения генетики пород. Ценится мясо, а также шерсть. Корма (а это зерно и травы) аграрии выращивают сами. Недавно появились и овцы романовской породы. Скрещивание с Иль-де-Франс проходит успешно и обещает принести новые бонусы.

Анна Валюн, начальник овцеводческого комплекса ИООО "Истерн Шип": "Баранчики очень хорошие. У нас из заинтересованных Казахстан покупал животных. Недавно партия животных поехала в Крым, а еще одна партия баранов отправилась в Томскую область. За это время мы даже на Камчатку отправляли наших баранчиков. Порода мясная и мясо приравнивается к мраморной говядине. Шесть тоже хорошая. Из породы Иль-де-Франс даже шьет свои сумки".

Новые проекты в АПК Минской области

Также иранские инвесторы развивают проект в АПК Борисовского района. Здесь открылась новая молочная ферма. Все коровы голштинской породы. В планах - цеха по переработке молока, а также мяса птицы.