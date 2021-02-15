Ограничениями на выезд граждан власть нанесет ущерб топливным «бизнесменам» из приграничья и… бюджету

Источник материала: Tut.by

Ограничительные меры в связи с пандемией привели к падению реализации моторного топлива на внутреннем рынке. В наибольшей степени пострадали регионы связанные с приграничным «топливным бизнесом». В случае сохранения ограничений, потери государства от отсутствия продаж топлива могут превысить несколько десятков миллионов рублей, говорят эксперты «Кошта урада» .



Фото: Глеб Малофеев

Краткие итоги 2020

Розничная торговля Беларуси реализовала 854 тыс. тонн автомобильного бензина, снижение продаж на 7,2% к 2019.

Дизельного топлива продано 557 тыс. тонн, снижение продаж на 18% к 2019.

Наибольшее сокращение по автомобильному бензину — на 14,8%, в Брестской области.

Наибольшее сокращение по дизельному топливу — на 34,7%, в Гродненской области.

Потенциальный масштаб недобора акцизов на дизельное топливо в бюджет — не менее 18 млн рублей.

Меньше поездок — меньше продаж топлива

Для реализации топлива в Беларуси 2020-й сложился крайне неудачно. Физические объемы продаж сложились на четырехлетнем минимуме, всего было реализовано 854 тыс. тонн автомобильного бензина и 557 тыс. тонн дизельного топлива. Продажи организациям по безналичному расчету в эти объемы не входят.

По сравнению с 2019 дизельного топлива было продано на 123 тыс. тонн или на 18,1% меньше, автомобильного бензина всех марок — на 66,5 тыс. тонн или на 7,2% меньше.

Поквартальные данные показывают, что наибольшее отклонение от показателей реализации 2019 было отмечено во втором квартале, что совпадает с карантинным периодом в России и ограничениями на поездки в странах, с которыми граничит Беларусь. Закрытие границ на выезд из Беларуси, вступившие в силу в конце четвертого квартала 2020, основное влияние окажет в 2021 году.

Бизнес на вывозе дизельного топлива понес ощутимые потери

Региональная картина по динамике падения продаж топлива сильно отличается. В наименьшей степени пострадали продажи топлива в Минской, Могилевской области и в Минске.

В Минской области продажи автомобильного бензина снизились только на 1,8%, продажи дизельного топлива — на 4,2%. В Минске и Могилевской области снижение продаж топлива в физическом объеме не превысило 10% по каждому из видов моторного топлива.

В то же время, продажи дизельного топлива в Гродненской области сократились более чем на треть, в Брестской области — на 28%.

Причина подобной разницы — топливный бизнес приграничных с Польшей регионов.

При детальном рассмотрении структуры продаж моторного топлива можно обнаружить следующую закономерность.

На 1 литр дизельного топлива, реализуемого в розницу, приходится в среднем 1,6 литра автомобильного бензина. Такая ситуация сложилась в Могилевской, Минской, Витебской областях и в Минске. Именно эти области в наименьшей степени пострадали в части продаж в 2020. А вот в Гродненской и Брестской областях на 1 литр бензина приходится около 1 литра дизельного топлива. Столь разная структура потребления различных видов топлива в областях объясняется довольно просто — бизнес на перепродаже топлива в приграничных регионах.

Жители приграничных регионов заливали полный бак топлива, брали с собой сигареты и алкоголь и отправлялись в Польшу, где перепродавали эти товары, зарабатывая на разнице в ценах. Масштабы этого бизнеса можно приблизительно оценить через соотношение реализации различных видов топлива на уровне Минской и Могилевской области. В этих областях поездками с целью продажи топлива за пределы страны не занимаются в силу своего географического расположения.

При соотношении 1,6 литра бензина на 1 литр дизельного топлива избыточный объем реализации дизельного топлива может составлять около 60 тыс. тонн в Брестской и 48 тыс. тонн в год.

Стоит отметить, что некоторая избыточная реализация топлива может наблюдаться и в Гомельской области в связи с наличием разницы между ценами на топливо в Украине и Беларуси. Но масштабы этого явления гораздо скромнее нежели в Брестской и Гродненской области.

Государство тоже пострадает от закрытия границ

Закрыв в конце 2020 границы Беларуси на выезд, государство ударило, в том числе, и по своим собственным доходам. Топливо, которое реализуется внутри страны, в своей цене содержит и НДС и акцизы. В Налоговом кодексе ставка акциза на дизтопливо не ниже 5 класса составляет 184 рубля за тонну. При сохранении ситуации с ограничениями, как и в 2020-м, около 100 тыс. тонн топлива не будет вывезено и продано в соседнюю страну. Это означает, что у граждан, которые занимались этим бизнесом, не будет дополнительного дохода, и валюты, которую от зарабатывали на этом виде деятельности. Но это только часть потерь. Не реализовав 100 тыс. тонн дизельного топлива государство только от акцизов недополучит 18,4 млн рублей. А еще НДС и другие налоги. И это только на топливе. Потери на табачной и алкогольной продукции учету не поддаются.

Аргумент относительно получаемой валюты от экспорта нефтепродуктов тут не работает. Ведь государство получало ту же валюту, но от тех, кто занимался топливным бизнесом в приграничных регионах. Продав топливо в Польше за валюту, они в последующем эту валюту сдавали в обменные пункты Беларуси, для закупки новой партии топлива. Да и налогов в розничной цене гораздо больше, чем в экспортной цене, ибо как минимум НДС при поставках на экспорт нет.

Кроме того, топливный бизнес частично решал и социальную функцию трудоустройства занятых в этом бизнесе граждан. Готово ли государство предоставить этим людям вариант работы — большой вопрос в свете постоянных сокращений на крупных и средних предприятиях.

Неразумное решение в условиях дефицита бюджета и явной нехватки новых источников налогов. Видимо, в отдельных случаях иногда «не до налогов». Борьба с выездом граждан важнее…