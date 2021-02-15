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Ограничениями на выезд граждан власть нанесет ущерб топливным «бизнесменам» из приграничья и… бюджету
15.02.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ограничительные меры в связи с пандемией привели к падению реализации моторного топлива на внутреннем рынке. В наибольшей степени пострадали регионы связанные с приграничным «топливным бизнесом». В случае сохранения ограничений, потери государства от отсутствия продаж топлива могут превысить несколько десятков миллионов рублей, говорят эксперты
Краткие итоги 2020
Розничная торговля Беларуси реализовала 854 тыс. тонн автомобильного бензина, снижение продаж на 7,2% к 2019.
Дизельного топлива продано 557 тыс. тонн, снижение продаж на 18% к 2019.
Наибольшее сокращение по автомобильному бензину — на 14,8%, в Брестской области.
Наибольшее сокращение по дизельному топливу — на 34,7%, в Гродненской области.
Потенциальный масштаб недобора акцизов на дизельное топливо в бюджет — не менее 18 млн рублей.
Меньше поездок — меньше продаж топлива
Для реализации топлива в Беларуси 2020-й сложился крайне неудачно. Физические объемы продаж сложились на четырехлетнем минимуме, всего было реализовано 854 тыс. тонн автомобильного бензина и 557 тыс. тонн дизельного топлива. Продажи организациям по безналичному расчету в эти объемы не входят.
По сравнению с 2019 дизельного топлива было продано на 123 тыс. тонн или на 18,1% меньше, автомобильного бензина всех марок — на 66,5 тыс. тонн или на 7,2% меньше.
Поквартальные данные показывают, что наибольшее отклонение от показателей реализации 2019 было отмечено во втором квартале, что совпадает с карантинным периодом в России и ограничениями на поездки в странах, с которыми граничит Беларусь. Закрытие границ на выезд из Беларуси, вступившие в силу в конце четвертого квартала 2020, основное влияние окажет в 2021 году.
Бизнес на вывозе дизельного топлива понес ощутимые потери
Региональная картина по динамике падения продаж топлива сильно отличается. В наименьшей степени пострадали продажи топлива в Минской, Могилевской области и в Минске.
В Минской области продажи автомобильного бензина снизились только на 1,8%, продажи дизельного топлива — на 4,2%. В Минске и Могилевской области снижение продаж топлива в физическом объеме не превысило 10% по каждому из видов моторного топлива.
В то же время, продажи дизельного топлива в Гродненской области сократились более чем на треть, в Брестской области — на 28%.
Причина подобной разницы — топливный бизнес приграничных с Польшей регионов.
При детальном рассмотрении структуры продаж моторного топлива можно обнаружить следующую закономерность.
На 1 литр дизельного топлива, реализуемого в розницу, приходится в среднем 1,6 литра автомобильного бензина. Такая ситуация сложилась в Могилевской, Минской, Витебской областях и в Минске. Именно эти области в наименьшей степени пострадали в части продаж в 2020. А вот в Гродненской и Брестской областях на 1 литр бензина приходится около 1 литра дизельного топлива. Столь разная структура потребления различных видов топлива в областях объясняется довольно просто — бизнес на перепродаже топлива в приграничных регионах.
Жители приграничных регионов заливали полный бак топлива, брали с собой сигареты и алкоголь и отправлялись в Польшу, где перепродавали эти товары, зарабатывая на разнице в ценах. Масштабы этого бизнеса можно приблизительно оценить через соотношение реализации различных видов топлива на уровне Минской и Могилевской области. В этих областях поездками с целью продажи топлива за пределы страны не занимаются в силу своего географического расположения.
При соотношении 1,6 литра бензина на 1 литр дизельного топлива избыточный объем реализации дизельного топлива может составлять около 60 тыс. тонн в Брестской и 48 тыс. тонн в год.
Стоит отметить, что некоторая избыточная реализация топлива может наблюдаться и в Гомельской области в связи с наличием разницы между ценами на топливо в Украине и Беларуси. Но масштабы этого явления гораздо скромнее нежели в Брестской и Гродненской области.
Государство тоже пострадает от закрытия границ
Закрыв в конце 2020 границы Беларуси на выезд, государство ударило, в том числе, и по своим собственным доходам. Топливо, которое реализуется внутри страны, в своей цене содержит и НДС и акцизы. В Налоговом кодексе ставка акциза на дизтопливо не ниже 5 класса составляет 184 рубля за тонну. При сохранении ситуации с ограничениями, как и в 2020-м, около 100 тыс. тонн топлива не будет вывезено и продано в соседнюю страну. Это означает, что у граждан, которые занимались этим бизнесом, не будет дополнительного дохода, и валюты, которую от зарабатывали на этом виде деятельности. Но это только часть потерь. Не реализовав 100 тыс. тонн дизельного топлива государство только от акцизов недополучит 18,4 млн рублей. А еще НДС и другие налоги. И это только на топливе. Потери на табачной и алкогольной продукции учету не поддаются.
Аргумент относительно получаемой валюты от экспорта нефтепродуктов тут не работает. Ведь государство получало ту же валюту, но от тех, кто занимался топливным бизнесом в приграничных регионах. Продав топливо в Польше за валюту, они в последующем эту валюту сдавали в обменные пункты Беларуси, для закупки новой партии топлива. Да и налогов в розничной цене гораздо больше, чем в экспортной цене, ибо как минимум НДС при поставках на экспорт нет.
Кроме того, топливный бизнес частично решал и социальную функцию трудоустройства занятых в этом бизнесе граждан. Готово ли государство предоставить этим людям вариант работы — большой вопрос в свете постоянных сокращений на крупных и средних предприятиях.
Неразумное решение в условиях дефицита бюджета и явной нехватки новых источников налогов. Видимо, в отдельных случаях иногда «не до налогов». Борьба с выездом граждан важнее…
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Ограничениями на выезд граждан власть нанесет ущерб топливным «бизнесменам» из приграничья и… бюджету
Ограничительные меры в связи с пандемией привели к падению реализации моторного топлива на внутреннем рынке. В наибольшей степени пострадали регионы связанные с...
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