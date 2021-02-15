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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)
15.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кризис
Летом 2020 года банки оглянулись по сторонам и один за другим свернули свои кредитные программы. Покупательская способность снизилась, а рынок трепыхался за счет рассрочек и партнерских программ. Одну из самых завидных «Белинвестбанк» предложил клиентам Dana Holdings — льготная ставка на первый год там варьировалась от 4.99% до 10,99% в зависимости от комплекса (дальше — стандартные 13,33%). Однако те времена прошли — кредитов от 4,99% больше нет.
Снегопад
На Минск обрушился сильный снегопад. Непогода сильно осложнила передвижение по городу: с самого утра на дорогах большие пробки. Как со снегом боролись коммунальщики —
Дворец
На сайт президента Беларуси
ВНС
На прошлой неделе прошло VI Всебелорусское народное собрание. Сначала к нему тщательно готовились и даже
Строительство
Архитекторы
Дом для многодетных
УКС Фрунзенского района
В ЖК «Малая Родина»
На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода
Планы по Смолевичам на 2021 год, где квартиры стоят от $550 за «квадрат» с отделкой, можно почитать
В Беларуси
Земля
$15,5 тыс. за участок в лесу на берегу водохранилища.
Деньги
Квартиры в ЖК «Соколиный край»
Туризм и отдых
Агроусадьба «Дукорский маентак», а если точнее, то целый музейный комплекс, находится в 30 километрах от Минска в д. Дукора Пуховичского района. Мы съездили в историческое место, где раньше была шляхетская усадьба, и
Законодательство
«Рассрочка для продавца невыгодна». Эксперт
Регионы
В Брестской области
В Солигорске
Под Гомелем
В Несвиже
Могилевскую школу
В Витебске за 2020 год
За земельный участок в черте Гродно
Дачи и частные дома
В течение 5 лет в Беларуси построят более 21 млн кв. м жилья. Об этом заявил в своем выступлении на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр Роман Головченко, передает агентство «Минск-Новости». При этом глава правительства сказал, что есть наработки по строительству частного жилья по 67 рублей за «квадрат».
Коммерческая недвижимость
В 2022 году в Минске
В 2021 году на торги
Ресторатор Влад Луневич
Как Green City пережил пандемию и почему только спустя три года после запуска ТЦ откроет фудкорт, читайте
Жилье и инфраструктура
Как выглядит квартира в Минске, аренда которой стоит $ 1000 в месяц.
В Минске в ЖК «Лазурит»
«Алеся»
ЖКХ
За последние несколько месяцев в Минск Мире было сдано полтора десятка домов. Будущие новоселы приступили к ремонтам, и — получили первые счета за «коммуналку». В редакцию прислали счета, которые получили жильцы дома на ул. Н. Теслы, 1: за 82-метровую квартиру в месяц — почти 150 рублей, за 66-метровую — 121 рубль.
Офтоп
Воскресенский
Редакция Realt.by
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Строительство метро возле “Минск-Мира”, квартира за 1000 в месяц и новые панели для А-100 Девелопмент. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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