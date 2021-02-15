Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1332 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, выросла на 0.6% - до 1317 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 15 $/м2. Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 8 недель, за исключением 1 недели в январе.

Кризис

Летом 2020 года банки оглянулись по сторонам и один за другим свернули свои кредитные программы. Покупательская способность снизилась, а рынок трепыхался за счет рассрочек и партнерских программ. Одну из самых завидных «Белинвестбанк» предложил клиентам Dana Holdings — льготная ставка на первый год там варьировалась от 4.99% до 10,99% в зависимости от комплекса (дальше — стандартные 13,33%). Однако те времена прошли — кредитов от 4,99% больше нет. И это не все сюрпризы .

Снегопад

На Минск обрушился сильный снегопад. Непогода сильно осложнила передвижение по городу: с самого утра на дорогах большие пробки. Как со снегом боролись коммунальщики — смотрите в нашем фоторепортаже .

Дворец

На сайт президента Беларуси добавили виртуальный тур по залам Дворца Независимости. Спойлер: "аквадискотеку" не нашли, но есть много чего интересного.

ВНС

На прошлой неделе прошло VI Всебелорусское народное собрание. Сначала к нему тщательно готовились и даже вычерпывали талую воду с Октябрьской площади. А потом было много громких заявлений. Так Александр Лукашенко хочет арендным жильем привязать работников к предприятиям . Кроме того, он сказал, что Беларуси нужны 20 миллионов населения (поэтому будут поддерживать многодетных) и что в Минске не надо так много жилья строить . Кстати, накануне ВНС мы узнали от Александра Лукашенко, что «город „не поделен бандитами“, но почему-то в Минске надо навести порядок.

Строительство

Архитекторы назвали лучшие объекты, построенные в Беларуси за последние 30 лет. Среди них - Новая Боровая. Кстати, А-100 Девелопмент, возможно, скоро построит еще что-нибудь необычное, потому что теперь их завод будет делать новые панели.

Дом для многодетных продолжают строить на Карастояновой в Минске.

УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой.

В ЖК «Малая Родина» выставили на продажу 24 квартиры для всех желающих.