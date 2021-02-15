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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)

15.02.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.2% и составил 1332 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, выросла на 0.6% - до 1317 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 15 $/м2. Отрицательная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 8 недель, за исключением 1 недели в январе.

Кризис

Летом 2020 года банки оглянулись по сторонам и один за другим свернули свои кредитные программы. Покупательская способность снизилась, а рынок трепыхался за счет рассрочек и партнерских программ. Одну из самых завидных «Белинвестбанк» предложил клиентам Dana Holdings — льготная ставка на первый год там варьировалась от 4.99% до 10,99% в зависимости от комплекса (дальше — стандартные 13,33%). Однако те времена прошли — кредитов от 4,99% больше нет. И это не все сюрпризы.

Снегопад

На Минск обрушился сильный снегопад. Непогода сильно осложнила передвижение по городу: с самого утра на дорогах большие пробки. Как со снегом боролись коммунальщики — смотрите в нашем фоторепортаже.

Дворец

На сайт президента Беларуси добавили виртуальный тур по залам Дворца Независимости. Спойлер: "аквадискотеку" не нашли, но есть много чего интересного.

ВНС

На прошлой неделе прошло VI Всебелорусское народное собрание. Сначала к нему тщательно готовились и даже вычерпывали талую воду с Октябрьской площади. А потом было много громких заявлений. Так Александр Лукашенко хочет арендным жильем привязать работников к предприятиям. Кроме того, он сказал, что Беларуси нужны 20 миллионов населения (поэтому будут поддерживать многодетных) и что в Минске не надо так много жилья строить. Кстати, накануне ВНС мы узнали от Александра Лукашенко, что «город „не поделен бандитами“, но почему-то в Минске надо навести порядок.

Строительство

Архитекторы назвали лучшие объекты, построенные в Беларуси за последние 30 лет. Среди них - Новая Боровая. Кстати, А-100 Девелопмент, возможно, скоро построит еще что-нибудь необычное, потому что теперь их завод будет делать новые панели.

Дом для многодетных продолжают строить на Карастояновой в Минске.

УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой.

В ЖК «Малая Родина» выставили на продажу 24 квартиры для всех желающих.

На месте снесенных двухэтажек возле Тракторного завода начали строить семиэтажный дом.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)

Планы по Смолевичам на 2021 год, где квартиры стоят от $550 за «квадрат» с отделкой, можно почитать тут.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы для градостроительных проектов.

Земля

$15,5 тыс. за участок в лесу на берегу водохранилища. Показываем наделы, которые разыграют 5 марта.

Деньги

Квартиры в ЖК «Соколиный край» начали продавать в кредит на 20 лет под 13,33% годовых в рублях.

Туризм и отдых

Агроусадьба «Дукорский маентак», а если точнее, то целый музейный комплекс, находится в 30 километрах от Минска в д. Дукора Пуховичского района. Мы съездили в историческое место, где раньше была шляхетская усадьба, и оценили, как можно здесь провести выходные всей семьей.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)

Законодательство

«Рассрочка для продавца невыгодна». Эксперт рассказал о том, почему лучше кредит под 21%, чем надежда на соглашение сторон.

Регионы

В Брестской области продают военный склад, напоминающий «дом для Хоббита».

В Солигорске началось строительство самого большого торгового центра в городе.

Под Гомелем продается детский лагерь «Литейщик».

В Несвиже построят три многоквартирных дома.

Могилевскую школу хотят переделать в ТЦ с магазинами и офисами.

В Витебске за 2020 год построили на 9% квартир меньше, чем в 2019-м.

За земельный участок в черте Гродно боролись 10 человек. Победитель в итоге заплатил 70 тысяч рублей.

Дачи и частные дома

В течение 5 лет в Беларуси построят более 21 млн кв. м жилья. Об этом заявил в своем выступлении на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр Роман Головченко, передает агентство «Минск-Новости». При этом глава правительства сказал, что есть наработки по строительству частного жилья по 67 рублей за «квадрат». Выяснили, реально ли это.

Коммерческая недвижимость

В 2022 году в Минске появятся еще два ФОКа «Мандарин».

В 2021 году на торги выставят 14 объектов коммунальной собственности Минска.

Ресторатор Влад Луневич рассказал о старых проектах в Беларуси и новых в Украине.

Как Green City пережил пандемию и почему только спустя три года после запуска ТЦ откроет фудкорт, читайте здесь.

Жилье и инфраструктура

Как выглядит квартира в Минске, аренда которой стоит $ 1000 в месяц. Смотрите Real’ный видео-обзор.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (8-14 февраля 2021 года)

В Минске в ЖК «Лазурит» открыли новую амбулаторию.

«Алеся» закончила прокладку тоннеля к станции метро «Неморшанский сад». Ее строят возле ЖК «Минск-Мир».

ЖКХ

За последние несколько месяцев в Минск Мире было сдано полтора десятка домов. Будущие новоселы приступили к ремонтам, и — получили первые счета за «коммуналку». В редакцию прислали счета, которые получили жильцы дома на ул. Н. Теслы, 1: за 82-метровую квартиру в месяц — почти 150 рублей, за 66-метровую — 121 рубль. Разбираемся, что произошло.

Офтоп

Воскресенский предложил назвать площадь или проспект в Минске в честь России.

Редакция Realt.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Строительство метро возле “Минск-Мира”, квартира за 1000 в месяц и новые панели для А-100 Девелопмент. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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