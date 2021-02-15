﻿ «Действия, дискредитирующие звание адвоката» Людмилу Казак лишают лицензии из-за правонарушения по 23.4. 21.by
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«Действия, дискредитирующие звание адвоката» Людмилу Казак лишают лицензии из-за правонарушения по 23.4

15.02.2021 11:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии из-за административного правонарушения по статье 23.4, что, по мнению Минюста, дискредитирует звание адвоката и адвокатуру. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Согласно извещению об отзыве лицензии, причиной лишения защитницы Марии Колесниковой статуса адвоката является «совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП».

Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, а также проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании.

Юрист «Весны» Алексей Лойко подчеркивает, что сама формулировка в уведомлении о рассмотрении прекращения действия лицензии («вопрос о прекращении действия специального разрешения на право заниматься юридической практикой в ​​связи с правонарушением, несовместимым с должностью адвоката») нарушает презумпцию невиновности, поскольку в ней содержится имеющий характер однозначного вывода о наличии в действиях Людмилы Казак признаков нарушения Правил профессиональной этики адвоката, что несовместимо с возможностью адвоката излагать свои аргументы в ходе рассмотрение этого вопроса.

Заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности Людмилы Казак, назначено на 19 февраля. Комиссия также рассмотрит вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Максима Конона — он тоже был осужден по 23.34 КоАП и отсидел 12 суток, и адвоката Михаила Кирилюка — суть претензий к нему в том, что он «некорректно выражался о представителях госорганов».

 
 
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Заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на...
 
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