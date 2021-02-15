|
«Действия, дискредитирующие звание адвоката» Людмилу Казак лишают лицензии из-за правонарушения по 23.4
15.02.2021 11:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии из-за административного правонарушения по статье 23.4, что, по мнению Минюста, дискредитирует звание адвоката и адвокатуру. Об этом
Согласно извещению об отзыве лицензии, причиной лишения защитницы Марии Колесниковой статуса адвоката является «совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП».
Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, а также проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина,
Юрист «Весны» Алексей Лойко подчеркивает, что сама формулировка в уведомлении о рассмотрении прекращения действия лицензии («вопрос о прекращении действия специального разрешения на право заниматься юридической практикой в связи с правонарушением, несовместимым с должностью адвоката») нарушает презумпцию невиновности, поскольку в ней содержится имеющий характер однозначного вывода о наличии в действиях Людмилы Казак признаков нарушения Правил профессиональной этики адвоката, что несовместимо с возможностью адвоката излагать свои аргументы в ходе рассмотрение этого вопроса.
Заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности Людмилы Казак, назначено на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Действия, дискредитирующие звание адвоката» Людмилу Казак лишают лицензии из-за правонарушения по 23.4
Заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)