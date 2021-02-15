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Эксперты ENSREG снова приедут на Белорусскую АЭС
15.02.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев - Sputnik. Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят БелАЭС примерно в мае-июне текущего года, об этом сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор).
В ведомстве отметили, что специалисты приедут с дополнительной миссией. Она предположительно продлится полторы недели.
"Сроки будут определены с учетом улучшения эпидемиологической ситуации", - уточнили в Госатомнадзоре.
Сейчас же группа экспертов ENSREG готовит предварительный отчет об итогах первой миссии. Она
© Sputnik / Виталий Тимкив
Как сообщил руководитель группы Петтери Тийппана, специалисты получили от белорусской стороны все нужные документы, также на станции эксперты получили доступ ко всем интересующим их объектам. По итогам второй, завершающей миссии, будет подготовлен окончательный отчет евроэкспертов. Госатомнадзор Беларуси и специалисты ENSREG издадут совместный пресс-релиз.
Напомним, что на минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой
Стресс-тесты на БелАЭС
Беларусь в 2016-2018 годах
Как отмечали в Госатомнадзоре, надежность атомной станции подтверждена. В том числе и в условиях стихийных бедствий – сильных землетрясений, наводнений и техногенных катастроф.
© Photo : Белорусская АЭС
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Планируется, что вторая миссия продлится порядка 10 дней, по итогам будет подготовлен окончательный отчет по работе атомной электростанции.
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