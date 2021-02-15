Эксперты ENSREG снова приедут на Белорусскую АЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев - Sputnik. Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) посетят БелАЭС примерно в мае-июне текущего года, об этом сообщает департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор).

В ведомстве отметили, что специалисты приедут с дополнительной миссией. Она предположительно продлится полторы недели.

"Сроки будут определены с учетом улучшения эпидемиологической ситуации", - уточнили в Госатомнадзоре.

Сейчас же группа экспертов ENSREG готовит предварительный отчет об итогах первой миссии. Она проходила 9-10 февраля в рамках партнерского обзора Нацплана действий по итогам стресс-тестов. В составе группы были девять человек, в том числе представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Литвы.

Как сообщил руководитель группы Петтери Тийппана, специалисты получили от белорусской стороны все нужные документы, также на станции эксперты получили доступ ко всем интересующим их объектам. По итогам второй, завершающей миссии, будет подготовлен окончательный отчет евроэкспертов. Госатомнадзор Беларуси и специалисты ENSREG издадут совместный пресс-релиз.

Напомним, что на минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой требует приостановить запуск БелАЭС в Островце. Это связано с опасениями евродепутатов в безопасности атомной станции.

Стресс-тесты на БелАЭС

Беларусь в 2016-2018 годах проводила свои стресс-тесты . Они проходили на добровольной основе и полностью по методологии ЕС. В итоге проведения стресс-тестов не было выявлено пробелов в безопасности станции.

Как отмечали в Госатомнадзоре, надежность атомной станции подтверждена. В том числе и в условиях стихийных бедствий – сильных землетрясений, наводнений и техногенных катастроф.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Гродненской области по современному российскому проекту "ВВЭР-1200". Как отмечают специалисты в области ядерной энергетики, проект полностью отвечает самым высоким требованиям безопасности МАГАТЭ. Станция БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков, каждый мощностью 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа. 3 ноября его включили в общую энергосистему. Церемония запуска первого энергоблока проходила 7 ноября. В пуске принимал участие белорусский президент, после церемонии он заявил журналистам, что республике нужна еще одна атомная станция для энергобезопасности страны.

Реактор АЭС вывели на 100%-ю мощность 12 января. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.

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