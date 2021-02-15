Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взносы страховых организаций в 2020 году выросли на 5,7 % Взносы страховых организаций в минувшем году выросли на 5,7 % - практически до полутора миллиардов рублей. По добровольным видам страхования взносы составили 940 млн...

Взносы страховых организаций в минувшем году выросли на 5,7 % - практически до полутора миллиардов рублей. По добровольным видам страхования взносы составили 940 млн (это более 63 %). Страховые взносы по обязательным видам страхования - 543 млн. Всего же численность работников страховых организаций на начало года составила 8 786 человек.