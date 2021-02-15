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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около половины предприятий в "Великом Камне" уже работают Инвестиции в "Великий Камень" за время реализации проекта составили 650 млн долларов. Суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели...

Инвестиции в "Великий Камень" за время реализации проекта составили 650 млн долларов. Суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели Евро-6 и сверхмощные коробки передач, пилотная зона связи 5G и мультимодальный контейнерный терминал - это лишь несколько примеров проектов, которые сейчас реализуются. По словам главы Администрации Александра Ярошенко, около половины предприятий "Великого Камня" приступили к деятельности. Здесь работают свыше 1 тысячи человек, из них более 80 % - белорусы. Средняя заработная плата составляет две с половиной тысячи рублей.