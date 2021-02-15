﻿ Около половины предприятий в "Великом Камне" уже работают. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около половины предприятий в "Великом Камне" уже работают

15.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Инвестиции в "Великий Камень" за время реализации проекта составили 650 млн долларов. Суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели Евро-6 и сверхмощные коробки передач, пилотная зона связи 5G и мультимодальный контейнерный терминал - это лишь несколько примеров проектов, которые сейчас реализуются. По словам главы Администрации Александра Ярошенко, около половины предприятий "Великого Камня" приступили к деятельности. Здесь работают свыше 1 тысячи человек, из них более 80 % - белорусы. Средняя заработная плата составляет две с половиной тысячи рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестиции в "Великий Камень" за время реализации проекта составили 650 млн долларов. Суперконденсатор, автокраны, лазерное оборудование, беспилотники, двигатели...
 
Новости дня
Новости экономики
 
АМКОДОР поставил новую модель снегоуборочной техники в Турцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by