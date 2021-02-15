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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так АМКОДОР поставил новую модель снегоуборочной техники в Турцию Машина очень производительна - в час способна загрузить до 430 кубометров снега и сколотого льда. К слову, белорусская техника на местном рынке в рекламе не...

Машина очень производительна - в час способна загрузить до 430 кубометров снега и сколотого льда. К слову, белорусская техника на местном рынке в рекламе не нуждается. Тем временем БелАЗ поставил три самосвала в Казахстан. Завершить сборку новых машин планируется во второй половине февраля. А МЗКТ представит новый бронеавтомобиль на выставке в Абу-Даби. Машина специально создана под зарубежных заказчиков.