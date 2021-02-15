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АМКОДОР поставил новую модель снегоуборочной техники в Турцию
15.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМашина очень производительна - в час способна загрузить до 430 кубометров снега и сколотого льда. К слову, белорусская техника на местном рынке в рекламе не нуждается. Тем временем БелАЗ поставил три самосвала в Казахстан. Завершить сборку новых машин планируется во второй половине февраля. А МЗКТ представит новый бронеавтомобиль на выставке в Абу-Даби. Машина специально создана под зарубежных заказчиков.
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Машина очень производительна - в час способна загрузить до 430 кубометров снега и сколотого льда. К слову, белорусская техника на местном рынке в рекламе не...
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