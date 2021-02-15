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БУТБ как первичная точка входа на белорусский рынок

15.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В продолжение темы белорусско-российского сотрудничества. Белорусская универсальная товарная биржа и Торговое представительство Российской Федерации намерены совместно содействовать увеличению нашего товарооборота с российскими регионами. Так, в планах, чтобы биржа стала первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей российского бизнеса. Более того, регистрация на площадке автоматически открывает доступ к 25 тысячам компаний из 64 стран. Это может быть полезно. Транзитные сделки сегодня уже не редкость. 
 
 
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В продолжение темы белорусско-российского сотрудничества. Белорусская универсальная товарная биржа и Торговое представительство Российской Федерации намерены...
 
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