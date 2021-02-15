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Курсы валют на 15 февраля. Белорусский рубль ослаб к основным валютам
15.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСейчас о курсах валют. На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 59 копеек. Евро опустился до 3 рублей 14 копеек. И 3,50 стоят 100 российских рублей.
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Сейчас о курсах валют. На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 59 копеек....
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