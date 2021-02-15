﻿ Беларусь и Россия подпишут Соглашение о перевалке нефтепродуктов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Россия подпишут Соглашение о перевалке нефтепродуктов

15.02.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Официальные Минск и Москва сегодня подпишут Cоглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах на Балтике. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло. Объем около 10 млн тонн грузов. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Действие документа рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные Минск и Москва сегодня подпишут Cоглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах на Балтике. Речь идет о таких...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Овец породы Иль-де-Франс разводят в Логойском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by