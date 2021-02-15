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Почему задержали друзей Румаса?
15.02.2021 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Две недели назад белорусские силовики
По информации TUT.BY, вопросы силовиков касаются ресурсов госбанков, которые шли на финансирование проектов частных компаний и государственных деревообрабатывающих заводов.
Чернявский
Один из таких проектов — это Туровский молочный комбинат (ТМК). У истоков его создания стоял Сергей Румас, когда в бытность руководителем Белагропромбанка ездил в командировки в Италию — там увлекся местными мягкими сырами и предложил создать такое производство в Беларуси. Тем более у банка на балансе имелось дочернее сельскохозяйственное предприятие «Туровщина». Была поставлена цель обеспечить переработку молока с высокой добавленной стоимостью.
В 2010 году помимо «Туровщины» и Белагропромбанка как кредитора учредителем ТМК выступила компания «Премьерлизинг», подконтрольная бизнесмену Игорю Чернявскому, которого силовики задержали 2 февраля.
Строительство комбината стало частью государственной программы развития припятского Полесья. Курировать этот проект Румаса просил Лукашенко, когда переводил его с должности вице-премьера на пост председателя правления Банка развития.
— Ваша родина и мое любимое место — это Припять, Туровщина. Там мы с вами начали грандиозный проект. Будучи вице-премьером, вы интересовались, контролировали этот проект. Я бы хотел, чтобы вы от этого проекта не уходили, —
Первую очередь завода запустили в 2013 году. Но предприятие столкнулось с рядом проблем: дефицит средств и слабая сырьевая зона. В качестве нового инвестора
Наряду с этим
Недавно руководство комбината заявило, что по итогам 2020 года ТМК вышел на прибыльную работу и
Что инкриминируется члену Совета по развитию предпринимательства Игорю Чернявскому, неизвестно.
Банкиры
Среди задержанных оказался еще один друг Румаса — Геннадий Сысоев.
Оба окончили Ярославское высшее военное финансовое училище и Академию управления при президенте, вместе работали в Беларусбанке. Сысоев был заместителем Румаса с середины 2000-х, когда тот возглавлял Белагропромбанк. Потом их пути разошлись, поскольку Румас ушел на повышение в правительство.
В 2014 году Геннадий Сысоев возглавил Белинвестбанк. Но через 2 года
Вскоре Сысоев
Среди задержанных оказались и ряд действующих банкиров. Речь, в частности, идет о зампредах правления Белагропромбанка Владимире Подковырове и Наталье Шевцовой. Подковыров возглавлял банк с 2011 по 2014 годы, после того как Румас стал вице-премьером. Именно он на начальном этапе курировал строительство молочного комбината в Турове. Шевцова с 1994 года работает в Белагропромбанке. В нынешней должности курирует взаимодействие с органами государственной власти, а также возглавляет кредитный комитет банка и местный Союз женщин.
Среди задержанных и Татьяна Сосновская. Она также выходец из Белагропромбанка, где проработала 18 лет. Когда в 2011 году был создан Банк развития, то перешла на работу туда. До того, как главой правления назначили Румаса, уже исполняла обязанности руководителя структуры. В 2013 году Сосновская была назначена первым заместителем председателя правления Банка развития. Курировала вопросы кредитования государственных программ, привлечения корпоративных клиентов, деревообработки. Несколько месяцев Сосновская была исполняющей обязанности председателя правления Банка развития, когда Румаса назначили премьер-министром.
В октябре 2020 года
Атака на Румаса
Опрошенные TUT.BY источники уверены, что за этими задержаниями стоит «атака на Румаса».
Собеседники отмечают, что претензии контролеров к хозяевам Туровского молочного комбината появились как минимум год назад.
— Но тогда Румасу, будучи премьер-министром, удалось в Администрации президента отстоять Чернявского от давления со стороны руководства Комитета госконтроля. Казалось бы, история заиграна. Но сейчас к кейсу опять вернулись. И единственная версия — чтобы ослабить позиции Румаса. Да, он не высказывался о событиях после выборов (
Другой источник считает, что проект Туровского молочного комбината изначально был красив только на бумаге.
— В условиях, когда свободный доступ к молоку в Беларуси ограничен, требуются большие деньги в развитие собственных ферм. В таких условиях окупаемость проекта резко увеличивается, — сказал собеседник. — Когда начали все анализировать, то стали возникать вопросы и по количеству затрат на строительство комбината, и по различным операциям между субъектами хозяйствования. А если частник имеет дело с государственными деньгами, то спрос с него возрастает, начинают смотреть на использование средств под лупой.
В течение двух недель силовые ведомства не комментировали задержание банкиров и бизнесменов. Сегодня представитель пресс-службы КГК ответил, что не располагает информацией по данному делу. Получить комментарий в КГБ не удалось.
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Две недели назад белорусские силовики задержали ряд бывших и действующих банкиров. Но все они так или иначе были связаны с экс-премьером Сергеем Румасом, который 17...
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