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Евро и доллар США подешевели на торгах в понедельник
15.02.2021 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Доллар США и евро упали в цене на торгах в понедельник, российский рубль подорожал, об этом свидетельствуют
© Sputnik / Виктор Толочко
Евро упал в цене на 0,11%, доллар США стал дешевле на 0,31%, российский рубль, наоборот, подорожал на 0,67%.
Нацбанк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы валют в понедельник 15 февраля:
1 евро – 3,14 белорусского рубля;
1 доллар США – 2,59 рубля;
100 российских рублей - 3,50 рубля.
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Европейская и американская валюты упали в стоимости на торгах в начале рабочей недели, российский рубль укрепил свои позиции.
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