Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.8% и составил 1322 $/м2. Текущее значение индекса на 8.7% ниже, чем год назад.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, выросла на 0.2% - до 1320 $/м2.