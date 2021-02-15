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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года
15.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, выросла на 0.2% - до 1320 $/м2.
Предложение квартир на вторичном рынке продолжает расти. За последнюю неделю количество выставленных на продажу объектов на 4%.
Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 3- и 4-комнатных квартир квартир – сразу на 7%и 5% соответственно. Предложение «двушек» увеличилось на 2%, 1-комнатных квартир – только на 1%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 624 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 804 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 748 $/м2 (+0.6%), Жодино — 732 $/м2 (без изменений), Слуцк — 578 $/м2 (+0.1%).
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За неделю, с 8 по 15 февраля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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