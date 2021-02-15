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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

15.02.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.8% и составил 1322 $/м2. Текущее значение индекса на 8.7% ниже, чем год назад.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю, напротив, выросла на 0.2% - до 1320 $/м2.

Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 2 $/м2. Это минимальное значение за последние 3 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

Снижение цен за последние 7 дней – самое ощутимое с начала 2021 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

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Предложение квартир на вторичном рынке продолжает расти. За последнюю неделю количество выставленных на продажу объектов на 4%.

Наиболее ощутимым прирост объектов был в сегменте 3- и 4-комнатных квартир квартир – сразу на 7%и 5% соответственно. Предложение «двушек» увеличилось на 2%, 1-комнатных квартир – только на 1%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

Средний уровень цен снизился по всем типам квартир. Однако сильнее всего квадратный метр стал дешевле у 2- и 3-комнатных – на 0.7% и 0.8% за неделю.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

Сильнее всего за неделю снизилась цена в Ленинском (на 0.9%) и Октябрьском районах (на 0.6%). В некоторых районах средняя цена квадратного метра показала положительную динамику, наиболее ощутимо в Центральном районе – плюс 2% за последние 7 дней.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 8-15 февраля 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 815 $/м2 (-0.2%), Витебск — 614 $/м2 (+0.5%), Гомель — 617 $/м2 (+0.2%), Гродно — 716 $/м2 (+0.1%), Могилев — 646 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 624 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 804 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 748 $/м2 (+0.6%), Жодино — 732 $/м2 (без изменений), Слуцк — 578 $/м2 (+0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 8 по 15 февраля 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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