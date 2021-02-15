Поставки дизеля из Беларуси на украинский рынок выросли в январе вдвое

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев ― Sputnik. Импорт дизельного топлива на украинский рынок в январе 2021 года вырос на 23,5% и составил 366,4 тысяч тонн, сообщает издание Enkorr .

"Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 193 тысяч тонн. Такой сильный скачок объясняется низким показателем импорта ДТ из Беларуси в январе прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале", - пояснили аналитики "Консалтинговой группы А-95".

Импорт белорусского дизеля по итогам отчетного месяца нарастили все ключевые игроки украинского топливного рынка. При этом поставки дизеля из Российской Федерации в январе 2021 года сократились на 14,5%, до 121,8 тысяч тонн. Также на 30% сократились поставки топлива из Литвы.

Ранее стало известно, что по итогам 2020 года Беларусь оказалась главным поставщиком битума на украинский рынок. Было поставлено 582,6 тысячи тонн ресурса, что на 77% больше показателя 2019 года (253,7 тысячи тонн).

Согласно официальной информации, Мозырский НПЗ в прошлом году поставил на украинский рынок 410 тысяч тонн битума, что на 40% больше соответствующего показателя за 2019 год.

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