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Финляндия рассчитывает, что белорусская оппозиция будет включена в «реальный политический процесс» в республике
15.02.2021 16:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Финляндия рассчитывает, что белорусская оппозиция будет включена в «реальный политический процесс» в республике. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, отвечая
— Мы до сих пор надеемся на то, что в Беларуси начнется реальный политический процесс, в котором сможет принимать участие оппозиция. Действительно, реформы в стране очень нужны, — сказал он.
Хаависто также рассказал, что обращался к Макею с просьбой дать возможность выступить на ВНС и представителям оппозиции.
— Я позвонил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и призывал к тому, чтобы на этот раз Беларусь разрешила бы въезд наблюдателей ОБСЕ, а также чтобы во время Всебелорусского народного собрания представители оппозиции могли тоже выступать, — добавил он.
По словам финского министра, проблемой остается то, что часть представителей оппозиции была вынуждена выехать из страны и не может вернуться.
Ранее в ЕС, напомним,
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Финляндия рассчитывает, что белорусская оппозиция будет включена в «реальный политический процесс» в республике
Финляндия обращалась к Макею с просьбой дать выступить на ВНС оппозиции и допустить наблюдателей ОБСЕ
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