Источник материала: Tut.by

Финляндия рассчитывает, что белорусская оппозиция будет включена в «реальный политический процесс» в республике. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, отвечая на вопрос ТАСС о прошедшем 11−12 февраля Всебелорусском народном собрании.

— Мы до сих пор надеемся на то, что в Беларуси начнется реальный политический процесс, в котором сможет принимать участие оппозиция. Действительно, реформы в стране очень нужны, — сказал он.

Хаависто также рассказал, что обращался к Макею с просьбой дать возможность выступить на ВНС и представителям оппозиции.

— Я позвонил министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и призывал к тому, чтобы на этот раз Беларусь разрешила бы въезд наблюдателей ОБСЕ, а также чтобы во время Всебелорусского народного собрания представители оппозиции могли тоже выступать, — добавил он.

По словам финского министра, проблемой остается то, что часть представителей оппозиции была вынуждена выехать из страны и не может вернуться.

Ранее в ЕС, напомним, заявили , что не считает Всебелорусское народное собрание легитимным органом и призвали официальный Минск начать настоящий диалог для урегулирования ситуации в Беларуси.