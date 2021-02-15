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Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»

15.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На месте бывшего троллейбусного депо в районе площади Победы в Минске работа идет с осени прошлого года. Здесь расчищают площадку под новый жилой квартал, который будет строить компания «А-100 Девелопмент». Съездили посмотреть, что уже успел сделать, и над чем активно трудится застройщик.

Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»

«А-100 Девелопмент» уже давно представил рендеры будущего ЖК «Депо» и даже провел опрос потенциальных покупателей. В начале 2021 года стало известно: «А-100 Девелопмент» официально запустил продажи квартир и пентхаусов в жилом комплексе в центре Минска.

На старте продаж застройщик предложил к покупке 21 квартиру в первом доме на 6 этажей. Кроме него до 2022 года планируется сдать 2 аналогичных дома. Все они будут расположены со стороны улицы Киселева. Здесь будут квартиры от 89 до 220 квадратных метров.

Приобрести жилье на начальном этапе можно по стоимости от 3500 долларов в эквиваленте.

К примеру, квартира площадью 89 «квадратов» обойдется в сумму $318 тысяч, пентхаус площадью 220 «квадратов» — в $791 тысячу. В нагрузку к любой квартире в квартале обязательным пунктом будет идти место в подземном паркинге. Оно будет стоить порядка $ 30 тысяч.

Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»

Первый дом будет сдаваться с черновой отделкой, второй — в формате white box (с чистовой отделкой), третий — с полноценным ремонтом и мебелью. Стоимость метра в квартирах во втором и третьем доме пока неизвестна.

Интересно, что в квартале «Депо» не будет малогабаритных студий. Самые компактные квартиры будут иметь одну спальню и площадь от 55 квадратных метров, самые просторные (пентхаусы) — свыше 200 «квадратов». Высота потолков во всех домах комплекса будет не ниже 3 метров. Для квартир предусмотрены индивидуальные вентканалы, возможность установки кондиционеров, внутрипольные конвекторы, заложены электрические нагрузки выше нормативных.

— Мы создаем европейский премиум-квартал, но с уважением к архитектуре Минска. Ничего даже близкого по задумке в Беларуси еще не делали. Среди основных целей — гармонично соединить исторический антураж 1000-летнего города с модным форматом жилья, построенного по современным стандартам и технологиям. Вместе с тем мы видим квартал «Депо» как место притяжения людей, где можно будет назначать встречи, гулять, интересно проводить время, — отметила на презентации нового квартала генеральный директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»

Попасть в жилую зону квартала «Депо» сможет только тот, кто там проживает. А вот прогулка по пешеходной улице с магазинами и кафе будет доступна всем желающим.

На пешеходной улице будут работать объекты мелкой торговли, кафе, булочные-кондитерские, винный бар, ресторан. Ближе к проспекту Машерова разместятся ритейл, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и спортивными залами, выставочное пространство. В начале пешеходной улицы построят офисный центр.

На презентации сообщили, что в квартале запланирован собственный пруд. Также будет обыграно одно из самых интересных зданий депо — мойка из красного кирпича. Сохранить эту постройку не удалось, но в ЖК возведут ее точную копию. Там откроется ресторан.

Как рассказал автор проекта, московский архитектор Сергей Скуратов, отдавая дань истории квартала, на пешеходной улице установят памятник «последнему трамваю» (или троллейбусу). Арт-объект пока еще находится в разработке.

Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»

В настоящий момент на площадке ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга.

— На жилье в квартале «Депо» сложился большой отложенный спрос. Мы уже получили много звонков и сообщений. Многие говорят, что следили за динамикой проекта больше 2 лет. Нас знают как застройщика, который создает квартальную застройку в соответствии с европейскими стандартами, и обоснованно ожидают появления недвижимости высокого класса, с уникальными решениями в архитектуре и инфраструктуре. А тот факт, что строительство начато в сложном 2020 году, подтверждает устойчивость и надежность нас как застройщика, — поясняют в «А-100 Девелопмент».

Что касается цены, которая на первый взгляд может удивить своими размерами, то Светлана Шевлик отметила, что стоимость квартир в «Депо» вполне сопоставима с ценами на квартиры, которые продаются сегодня в районе площади Победы и Парка Горького.

Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»

Напомним, право застройки участка в центре Минска компания «А-100 Девелопмент» приобрела с аукциона за сумму в 8,8 миллиона долларов в 2017 году. Еще почти столько же пошло на снос зданий и выплаты компенсаций физическим и юридическим лицам, имеющим собственность в квартале будущей стройки.

Согласно проекту, в квартале возведут монолитные дома на 554 квартиры. Высота зданий будет ограничена 5−7 этажами, чтобы не нарушать панораму проспекта. Комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится подземный паркинг для жилой и коммерческой части с местами для зарядки электромобилей. Попасть на свой этаж из паркинга можно будет на лифтах. Современные системы безопасности предусматривают видеонаблюдение и возможность доступа по чипам, системе распознавания лиц или QR-коду. Входы в подъезд с дизайнерским вестибюлем будут с уровня земли.

Проектом также предусмотрено возведение детского сада на 60 детей.

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Теги: Минск
 
 
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На месте бывшего троллейбусного депо в районе площади Победы в Минске работа идет с осени прошлого года. Здесь расчищают площадку под новый жилой квартал, который...
 
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