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Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
15.02.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На месте бывшего троллейбусного депо в районе площади Победы в Минске работа идет с осени прошлого года. Здесь расчищают площадку под новый жилой квартал, который будет строить компания «А-100 Девелопмент». Съездили посмотреть, что уже успел сделать, и над чем активно трудится застройщик.
«А-100 Девелопмент» уже давно
На старте продаж застройщик предложил к покупке 21 квартиру в первом доме на 6 этажей. Кроме него до 2022 года планируется сдать 2 аналогичных дома. Все они будут расположены со стороны улицы Киселева. Здесь будут квартиры от 89 до 220 квадратных метров.
Приобрести жилье на начальном этапе можно по стоимости от 3500 долларов в эквиваленте.
К примеру, квартира площадью 89 «квадратов» обойдется в сумму $318 тысяч, пентхаус площадью 220 «квадратов» — в $791 тысячу. В нагрузку к любой квартире в квартале обязательным пунктом будет идти место в подземном паркинге. Оно будет стоить порядка $ 30 тысяч.
Первый дом будет сдаваться с черновой отделкой, второй — в формате white box (с чистовой отделкой), третий — с полноценным ремонтом и мебелью. Стоимость метра в квартирах во втором и третьем доме пока неизвестна.
Интересно, что в квартале «Депо» не будет малогабаритных студий. Самые компактные квартиры будут иметь одну спальню и площадь от 55 квадратных метров, самые просторные (пентхаусы) — свыше 200 «квадратов». Высота потолков во всех домах комплекса будет не ниже 3 метров. Для квартир предусмотрены индивидуальные вентканалы, возможность установки кондиционеров, внутрипольные конвекторы, заложены электрические нагрузки выше нормативных.
— Мы создаем европейский премиум-квартал, но с уважением к архитектуре Минска. Ничего даже близкого по задумке в Беларуси еще не делали. Среди основных целей — гармонично соединить исторический антураж 1000-летнего города с модным форматом жилья, построенного по современным стандартам и технологиям. Вместе с тем мы видим квартал «Депо» как место притяжения людей, где можно будет назначать встречи, гулять, интересно проводить время, — отметила на презентации нового квартала генеральный директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.
Попасть в жилую зону квартала «Депо» сможет только тот, кто там проживает. А вот прогулка по пешеходной улице с магазинами и кафе будет доступна всем желающим.
На пешеходной улице будут работать объекты мелкой торговли, кафе, булочные-кондитерские, винный бар, ресторан. Ближе к проспекту Машерова разместятся ритейл, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном и спортивными залами, выставочное пространство. В начале пешеходной улицы построят офисный центр.
На презентации сообщили, что в квартале запланирован собственный пруд. Также будет обыграно одно из самых интересных зданий депо — мойка из красного кирпича. Сохранить эту постройку не удалось, но в ЖК возведут ее точную копию. Там откроется ресторан.
Как рассказал автор проекта, московский архитектор Сергей Скуратов, отдавая дань истории квартала, на пешеходной улице установят памятник «последнему трамваю» (или троллейбусу). Арт-объект пока еще находится в разработке.
В настоящий момент на площадке ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга.
— На жилье в квартале «Депо» сложился большой отложенный спрос. Мы уже получили много звонков и сообщений. Многие говорят, что следили за динамикой проекта больше 2 лет. Нас знают как застройщика, который создает квартальную застройку в соответствии с европейскими стандартами, и обоснованно ожидают появления недвижимости высокого класса, с уникальными решениями в архитектуре и инфраструктуре. А тот факт, что строительство начато в сложном 2020 году, подтверждает устойчивость и надежность нас как застройщика, — поясняют в «А-100 Девелопмент».
Что касается цены, которая на первый взгляд может удивить своими размерами, то Светлана Шевлик отметила, что стоимость квартир в «Депо» вполне сопоставима с ценами на квартиры, которые продаются сегодня в районе площади Победы и Парка Горького.
Напомним, право застройки участка в центре Минска компания «А-100 Девелопмент» приобрела с аукциона за сумму в 8,8 миллиона долларов в 2017 году. Еще почти столько же пошло на снос зданий и выплаты компенсаций физическим и юридическим лицам, имеющим собственность в квартале будущей стройки.
Согласно проекту, в квартале возведут монолитные дома на 554 квартиры. Высота зданий будет ограничена 5−7 этажами, чтобы не нарушать панораму проспекта. Комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится подземный паркинг для жилой и коммерческой части с местами для зарядки электромобилей. Попасть на свой этаж из паркинга можно будет на лифтах. Современные системы безопасности предусматривают видеонаблюдение и возможность доступа по чипам, системе распознавания лиц или QR-коду. Входы в подъезд с дизайнерским вестибюлем будут с уровня земли.
Проектом также предусмотрено возведение детского сада на 60 детей.
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Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»
На месте бывшего троллейбусного депо в районе площади Победы в Минске работа идет с осени прошлого года. Здесь расчищают площадку под новый жилой квартал, который...
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