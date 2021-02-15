Не все снесли, но уже много построили. Что сейчас происходит на площадке, где должен появиться ЖК «Депо»

«А-100 Девелопмент» уже давно представил рендеры будущего ЖК «Депо» и даже провел опрос потенциальных покупателей. В начале 2021 года стало известно: «А-100 Девелопмент» официально запустил продажи квартир и пентхаусов в жилом комплексе в центре Минска.

На старте продаж застройщик предложил к покупке 21 квартиру в первом доме на 6 этажей. Кроме него до 2022 года планируется сдать 2 аналогичных дома. Все они будут расположены со стороны улицы Киселева. Здесь будут квартиры от 89 до 220 квадратных метров.

Приобрести жилье на начальном этапе можно по стоимости от 3500 долларов в эквиваленте.

К примеру, квартира площадью 89 «квадратов» обойдется в сумму $318 тысяч, пентхаус площадью 220 «квадратов» — в $791 тысячу. В нагрузку к любой квартире в квартале обязательным пунктом будет идти место в подземном паркинге. Оно будет стоить порядка $ 30 тысяч.