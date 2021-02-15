Спецдокладчик ООН по Беларуси: Один человек ответственен за все, пока он у власти, не вижу улучшения ситуации

Источник материала: Tut.by

Без реформы избирательной системы проводить местные, парламентские или президентские выборы в Беларуси бессмысленно — результат не сильно будет отличаться от предыдущих. Об этом в интервью «Еврорадио» заявила спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.



Фото: spring96.org

Мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси был учрежден Советом по правам человека в его резолюции в связи с волной массовых арестов и репрессивными действиями, предпринятыми правоохранительными органами в ответ на события, произошедшие в стране после президентских выборов 2010 года. Специальный докладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года. Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, говоря о его «несправедливом и политизированном характере». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси.

Анаис Марин отметила, что ситуация с правами человека в Беларуси никогда не была удовлетворительной, всегда были системные проблемы. Но за последний год произошла эскалация нарушений против людей, которые «просто хотели использовать свое право на фундаментальные свободы. В итоге ситуация с правами человека серьезно ухудшилась и это продолжается до сих пор.

Количество политзаключенных в Беларуси — 247 человек — Марин считает огромной цифрой.

— Это напоминает ситуацию, которая была в СССР, по меркам Беларуси это огромная цифра. Я каждый день думаю об этих людях и очень надеюсь, что будет улучшение ситуации, что освободят и реабилитируют всех, не только тех, кто хотел участвовать в выборах. Все дела против этих людей — это беспредел, а когда это касается и журналистов — это просто цинизм, всем известно, что эти люди просто делали свою работу и осветили ситуацию, как она есть, и они ни в коем случае не были связаны с организацией мирных собраний. Все социсследования, которые приходят к нам с «полей» показывают, что все эти события массовой мобилизации были уникальны тем, что у них не было организаторов, это была самоорганизация гражданского общества в Беларуси, это уникально. И обвинить правозащитников или журналистов в организации массовых акций — несправедливо, — заявила Марин.

Спецдокладчик отметила, рассказала, что с начала мая 2020 года Комитет по правам человека зарегистрировал 40 дел по нарушению прав человека в Беларуси, рассмотрения ждут еще около 200 обращений от белорусов. Большинство обращений касаются нарушения права на свободу убеждений и свободу мирных собраний.

«В демократической стране такого человека уже давно уволили бы и наказали»

Спецдокладчик прокомментировала и аудиозапись, на которой человек с голосом экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова , рассказывает об идее строить лагеря «для острокопытных» — тех, кто осужден по политическим статьям.

— Беларусь находится в самом центре Европы, той Европы, которая проходила через войны, и помнит, с чем ассоциируются такие лагеря, мне это напоминает Солженицына. В 21 веке такого быть не должно. Мы в ООН сейчас изучаем ситуацию, были сведения, что такой лагерь строится, но я искренне надеюсь, что эти озвученные идеи не будут реализованы. В демократической стране такого человека [который озвучивает подобные идеи] уже давно уволили бы и наказали. Надеюсь, что государства-члены Совета по правам человека на основе доказательств, что уже есть по этой теме, будут реагировать и будет сильный политический ответ, — сказала Марин.

«Уверена, что даже внутри бюрократии люди знают, что реформы необходимы и чем раньше, тем лучше»

Анаис Марин не как спецдокладчик, а как политолог, высказала свое мнение относительно реформ, которые нужны Беларуси.

— Один человек ответственен за все, и пока он у власти я не вижу улучшения ситуации. Я бы никогда не поверила, что с его стороны могут быть честные шаги в сторону улучшения. Изучая психологию и маневры, в том числе и геополитические, этого человека, мне кажется, что его интерес — продолжение своего правления, а не люди и страна. Зато, если исчезнет каким-то образом этот человек, не факт, что все улучшится и не факт, что улучшится сразу, — заметила Марин.

Анаис Марин напомнила, что согласно исследованию Chatham House , большинство опрошенных назвали Виктора Бабарико человеком, достойным стать президентом Беларуси. При этом, по мнению спецдокладчика, проводить новые выборы при старой избирательной системе бессмысленно.

— Виктор Бабарико сидит, и я пока не вижу, когда его освободят и когда организуют новые выборы. Но новые выборы организовать без глубокой реформы избирательной системы нельзя, потому что те же самые болезни системы принесут те же симптомы. Парламентские, местные, президентские выборы, референдум — если в ЦИК будут те же люди, других результатов не будет. Без реформы все это будет длиться годами, — считает спецдокладчик.

По мнению спецдокладчика, Беларуси должны помочь международные институты, но белорусские элиты должны проявить к интерес к сотрудничеству для проведения нужных реформ.

— Я уверена, что даже внутри бюрократии люди знают, что реформы необходимы и чем раньше, тем лучше, — заявила Марин.