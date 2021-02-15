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Спецдокладчик ООН по Беларуси: Один человек ответственен за все, пока он у власти, не вижу улучшения ситуации

15.02.2021 17:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Без реформы избирательной системы проводить местные, парламентские или президентские выборы в Беларуси бессмысленно — результат не сильно будет отличаться от предыдущих. Об этом в интервью «Еврорадио» заявила спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.


Фото: spring96.org

Мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси был учрежден Советом по правам человека в его резолюции в связи с волной массовых арестов и репрессивными действиями, предпринятыми правоохранительными органами в ответ на события, произошедшие в стране после президентских выборов 2010 года. Специальный докладчик приступил к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2012 года. Официальный Минск мандат спецдокладчика не признает и призывает Совет ООН по правам человека упразднить его, говоря о его «несправедливом и политизированном характере». Однако СПЧ ООН каждый год продлевает мандат спецдокладчика по Беларуси.

Анаис Марин отметила, что ситуация с правами человека в Беларуси никогда не была удовлетворительной, всегда были системные проблемы. Но за последний год произошла эскалация нарушений против людей, которые «просто хотели использовать свое право на фундаментальные свободы. В итоге ситуация с правами человека серьезно ухудшилась и это продолжается до сих пор.

Количество политзаключенных в Беларуси — 247 человек — Марин считает огромной цифрой.

— Это напоминает ситуацию, которая была в СССР, по меркам Беларуси это огромная цифра. Я каждый день думаю об этих людях и очень надеюсь, что будет улучшение ситуации, что освободят и реабилитируют всех, не только тех, кто хотел участвовать в выборах. Все дела против этих людей — это беспредел, а когда это касается и журналистов — это просто цинизм, всем известно, что эти люди просто делали свою работу и осветили ситуацию, как она есть, и они ни в коем случае не были связаны с организацией мирных собраний. Все социсследования, которые приходят к нам с «полей» показывают, что все эти события массовой мобилизации были уникальны тем, что у них не было организаторов, это была самоорганизация гражданского общества в Беларуси, это уникально. И обвинить правозащитников или журналистов в организации массовых акций — несправедливо, — заявила Марин.

Спецдокладчик отметила, рассказала, что с начала мая 2020 года Комитет по правам человека зарегистрировал 40 дел по нарушению прав человека в Беларуси, рассмотрения ждут еще около 200 обращений от белорусов. Большинство обращений касаются нарушения права на свободу убеждений и свободу мирных собраний.

«В демократической стране такого человека уже давно уволили бы и наказали»

Спецдокладчик прокомментировала и аудиозапись, на которой человек с голосом экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, рассказывает об идее строить лагеря «для острокопытных» — тех, кто осужден по политическим статьям.

— Беларусь находится в самом центре Европы, той Европы, которая проходила через войны, и помнит, с чем ассоциируются такие лагеря, мне это напоминает Солженицына. В 21 веке такого быть не должно. Мы в ООН сейчас изучаем ситуацию, были сведения, что такой лагерь строится, но я искренне надеюсь, что эти озвученные идеи не будут реализованы. В демократической стране такого человека [который озвучивает подобные идеи] уже давно уволили бы и наказали. Надеюсь, что государства-члены Совета по правам человека на основе доказательств, что уже есть по этой теме, будут реагировать и будет сильный политический ответ, — сказала Марин.

«Уверена, что даже внутри бюрократии люди знают, что реформы необходимы и чем раньше, тем лучше»

Анаис Марин не как спецдокладчик, а как политолог, высказала свое мнение относительно реформ, которые нужны Беларуси.

— Один человек ответственен за все, и пока он у власти я не вижу улучшения ситуации. Я бы никогда не поверила, что с его стороны могут быть честные шаги в сторону улучшения. Изучая психологию и маневры, в том числе и геополитические, этого человека, мне кажется, что его интерес — продолжение своего правления, а не люди и страна. Зато, если исчезнет каким-то образом этот человек, не факт, что все улучшится и не факт, что улучшится сразу, — заметила Марин.

Анаис Марин напомнила, что согласно исследованию Chatham House, большинство опрошенных назвали Виктора Бабарико человеком, достойным стать президентом Беларуси. При этом, по мнению спецдокладчика, проводить новые выборы при старой избирательной системе бессмысленно.

— Виктор Бабарико сидит, и я пока не вижу, когда его освободят и когда организуют новые выборы. Но новые выборы организовать без глубокой реформы избирательной системы нельзя, потому что те же самые болезни системы принесут те же симптомы. Парламентские, местные, президентские выборы, референдум — если в ЦИК будут те же люди, других результатов не будет. Без реформы все это будет длиться годами, — считает спецдокладчик.

По мнению спецдокладчика, Беларуси должны помочь международные институты, но белорусские элиты должны проявить к интерес к сотрудничеству для проведения нужных реформ.

— Я уверена, что даже внутри бюрократии люди знают, что реформы необходимы и чем раньше, тем лучше, — заявила Марин.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин считает, что без реформы избирательной системы проводить местные, парламентские или президентские выборы в Беларуси...
 
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