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ВТО впервые возглавила женщина – экономист из Нигерии
15.02.2021 17:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Новым генеральным директором Всемирной организации торговли стала экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, сообщила в понедельник пресс-служба ВТО.
"Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии назначена следующим генеральным директором ВТО. Доктор Оконджо-Ивеала вошла в историю как первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО", – говорится в сообщени организации на официальной странице в Twitter.
Отмечается, что срок ее полномочий начинает исчисляться с 1 марта текущего года.
Оконджо-Ивеала сменила на этом посту бразильца Роберту Азевенду, который возглавлял организацию с 2013 года.
Беларусь и ВТО
Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы работа по вступлению в организацию активизировалась. В конце октября 2018 года в правительстве республики заявили, что поставлена задача к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020 году - вступить в организацию. В МИД Беларуси ранее не исключали, что членство республики в ВТО может быть оформлено уже в июне 2020 года.
Однако в конце февраля этого года в министерстве заявили, что рассчитывают завершить двусторонние переговоры по вступлению республики в ВТО к июню и вступить в нее в конце 2020-го - начале 2021 года.
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Срок полномочий нового генерального директора организации начинает исчисляться с 1 марта текущего года.
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