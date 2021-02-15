ВТО впервые возглавила женщина – экономист из Нигерии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Новым генеральным директором Всемирной организации торговли стала экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, сообщила в понедельник пресс-служба ВТО.

"Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии назначена следующим генеральным директором ВТО. Доктор Оконджо-Ивеала вошла в историю как первая женщина и первая африканка, возглавившая ВТО", – говорится в сообщени организации на официальной странице в Twitter.

BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.



Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.



Her term starts on the 1st of March 2021.



More details soon. #WTODG @NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id — WTO (@wto) February 15, 2021

Отмечается, что срок ее полномочий начинает исчисляться с 1 марта текущего года.

Оконджо-Ивеала сменила на этом посту бразильца Роберту Азевенду, который возглавлял организацию с 2013 года.

Беларусь и ВТО

Беларусь подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние годы работа по вступлению в организацию активизировалась. В конце октября 2018 года в правительстве республики заявили, что поставлена задача к концу 2019 года завершить переговоры, а в 2020 году - вступить в организацию. В МИД Беларуси ранее не исключали, что членство республики в ВТО может быть оформлено уже в июне 2020 года.

Однако в конце февраля этого года в министерстве заявили, что рассчитывают завершить двусторонние переговоры по вступлению республики в ВТО к июню и вступить в нее в конце 2020-го - начале 2021 года.

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