|
Новые модели смартфонов Xiaomi в Беларуси
15.02.2021 18:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сразу четыре новых модели смартфона Xiaomi доступны в Беларуси по ценам от 21 рубля в месяц в интернет-магазине МТС.
Речь идет о моделях Xiaomi Mi 10T 8/128 ГБ, Xiaomi Mi 10T Pro 8/256 ГБ, Xiaomi POCO M3 4/128 ГБ и Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC.
Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro – аппараты из флагманской линейки
Главное их достоинство – большие возможности в сочетании с невысокой ценой.
Экран
Фронтальные камеры – разрешение 20 Мп
Емкость аккумулятора – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Оба могут работать в сетях 5G, снабжены модулями NFC для бесконтактных платежей и ИК-портом для управления бытовой техникой.
Основное отличие между моделями кроется в главном модуле основной камеры. В Xiaomi Mi 10T используется сенсор на 64 Мп, а в Xiaomi Mi 10T Pro – сенсор на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения.
Смартфон
Модель
Xiaomi POCO M3
Бюджетный вариант современного смартфона. Его достоинства:
Новый Xiaomi POCO M3 4/128 ГБ можно купить за 549 рублей. При рассрочке на год это 49,90 рубля в месяц, на два года – 26,04 рубля в месяц.
Xiaomi Redmi 9T
Это еще один недорогой современный смартфон. Оборудован 6,53-дюймовым экраном с поддержкой разрешения FullHD+, долгоиграющим аккумулятором на 6000 мАч, мощной квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп и громкими стереодинамиками.
Аппарат
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можно в салонах связи МТС, а также в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу четыре новых модели смартфона Xiaomi доступны в Беларуси по ценам от 21 рубля в месяц в интернет-магазине МТС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)