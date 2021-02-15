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Новые модели смартфонов Xiaomi в Беларуси

15.02.2021 18:25 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сразу четыре новых модели смартфона Xiaomi доступны в Беларуси по ценам от 21 рубля в месяц в интернет-магазине МТС.

Речь идет о моделях Xiaomi Mi 10T 8/128 ГБ, Xiaomi Mi 10T Pro 8/256 ГБ, Xiaomi POCO M3 4/128 ГБ и Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC.

Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro – аппараты из флагманской линейки

Главное их достоинство – большие возможности в сочетании с невысокой ценой.

Экран

  • размер - 6,67 дюйма,
  • разрешение - 2440х1080 пикселей
  • частота обновления изображения 144 Гц.

Фронтальные камеры – разрешение 20 Мп

Емкость аккумулятора – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Оба могут работать в сетях 5G, снабжены модулями NFC для бесконтактных платежей и ИК-портом для управления бытовой техникой.

Основное отличие между моделями кроется в главном модуле основной камеры. В Xiaomi Mi 10T используется сенсор на 64 Мп, а в Xiaomi Mi 10T Pro – сенсор на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения.

Смартфон Xiaomi Mi 10T 8/128 ГБ можно купить за 1499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 136,27 рубля, а на два года – 65,17 рубля.

Модель Xiaomi Mi 10T Pro 8/256 ГБ доступна за 1699 рублей. В рассрочку на год ее можно оформить с ежемесячным платежом в 154,45 рубля, а на два года – за 73,86 рубля в месяц.

Xiaomi POCO M3

Бюджетный вариант современного смартфона. Его достоинства:

  • высококачественный 6,53-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 пикселей,
  • умная тройная камера на 48+2+2 Мп с большим количеством полезных режимов,
  • емкая батарея повышенной надежности на 6000 мАч,
  • необычный корпус, текстура которого стилизована под кожу.

Новый Xiaomi POCO M3 4/128 ГБ можно купить за 549 рублей. При рассрочке на год это 49,90 рубля в месяц, на два года – 26,04 рубля в месяц.

Xiaomi Redmi 9T

Это еще один недорогой современный смартфон. Оборудован 6,53-дюймовым экраном с поддержкой разрешения FullHD+, долгоиграющим аккумулятором на 6000 мАч, мощной квадрокамерой с основным модулем на 48 Мп и громкими стереодинамиками.

Аппарат Xiaomi Redmi 9T 4/64 ГБ без NFC можно купить за 479 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж за него составит 44 рубля, а на два года – 21 рубль.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можно в салонах связи МТС, а также в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
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Сразу четыре новых модели смартфона Xiaomi доступны в Беларуси по ценам от 21 рубля в месяц в интернет-магазине МТС.
 
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