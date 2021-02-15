Что означают загадочные символы на упаковке?

При выборе товара покупатель чаще всего обращает внимание на его предназначение и дизайн. Но чтобы не ошибиться и не винить никого в том, что дома оказался совсем не тот тюбик зубной пасты или срок годности косметики закончится слишком скоро, еще в магазине стоит присмотреться к символам и картинкам на упаковке.

Как расшифровываются эти загадочные знаки и почему их не нужно игнорировать, рассказывают специалисты «ЛеанГрупп» – одной из крупнейших европейских компаний по производству туб – и ее партнеры.

– Перед тем, как попасть в руки потребителя, любой продукт тщательно проверяется в разных условиях на соответствие требованиям определенных нормативных документов, – поясняет ведущий инженер по инновациям «ЛеанГрупп» Валентина Кислюк. – Как производитель мы всегда предоставляем своим заказчикам сертификаты соответствия нашей продукции нормативным требованиям, которые подтверждают, что упаковка безопасна, герметична, и совместима с наполняемым продуктом. Так что ни одна цифра на тубе, ни один знак, штрих-код или надпись там не случайны. Поэтому, изучение данной информации на упаковке необходимо и является очень важным для потребителя. В первую очередь нужно смотреть на срок годности, состав, назначение и способ применения. Очень важна информация о разрешении контакта материала упаковки с пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической продукцией. Также в последнее время растет спрос на экоупаковку, поэтому все чаще на тубах встречаются знаки использования переработанных или возобновляемых материалов. На них нужно обращать внимание, чтобы правильно утилизировать упаковку.

Прежде чем разработать дизайн упаковки, каждый производитель косметических товаров, пищевой продукции и медицинских средств согласовывает с производителем упаковки все необходимые для нее параметры и проверяет совместимость своей продукции с материалом упаковки. В результате чего и наносятся на упаковку необходимые знаки, состав, госты, стандарты, сроки годности и другие тонкости. Это все указывается с одной целью – удостоверить покупателя в безопасности и высоком качестве приобретаемого товара. К тому же, обязательная маркировка является общей для разных стран мира, так что помогает потребителю получить всю нужную информацию о продукте независимо от того, где он сделан.

– Например, при выборе косметики важно обращать внимание на температуру хранения, – говорит директор по маркетингу компании «СИВИСГРУПП» (брэнд BioWorld) Эмма Подкович. – Чаще всего, это от 5 до 25 градусов, но есть специфические продукты – те же патчи, которые один производитель рекомендует хранить в холодильнике, а другой нет, потому что может гарантировать сохранность их свойств только при соблюдении указанных условий. Любые обозначения на упаковке указывают на важные моменты. Тот же срок годности может быть 36 месяцев, когда товар стоит на полке без взаимодействия с внешней средой, но если открыть его, то начинается уже другой отсчет. Все эти ситуации моделируются при тестировании продукции и самой упаковки, поэтому ни один знак на ней не случаен.

Как расшифровываются наиболее популярные маркировочные знаки: