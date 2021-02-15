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Что означают загадочные символы на упаковке?

16.02.2021 07:19 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

При выборе товара покупатель чаще всего обращает внимание на его предназначение и дизайн. Но чтобы не ошибиться и не винить никого в том, что дома оказался совсем не тот тюбик зубной пасты или срок годности косметики закончится слишком скоро, еще в магазине стоит присмотреться к символам и картинкам на упаковке.

Как расшифровываются эти загадочные знаки и почему их не нужно игнорировать, рассказывают специалисты «ЛеанГрупп» – одной из крупнейших европейских компаний по производству туб – и ее партнеры.

– Перед тем, как попасть в руки потребителя, любой продукт тщательно проверяется в разных условиях на соответствие требованиям определенных нормативных документов, – поясняет ведущий  инженер по инновациям «ЛеанГрупп» Валентина Кислюк. – Как производитель мы всегда предоставляем своим заказчикам сертификаты соответствия нашей продукции нормативным требованиям, которые подтверждают, что упаковка безопасна, герметична, и совместима с наполняемым продуктом. Так что ни одна цифра на тубе, ни один знак, штрих-код или надпись там не случайны. Поэтому, изучение данной информации на упаковке необходимо и является очень важным для потребителя. В первую очередь нужно смотреть на срок годности, состав, назначение и способ применения. Очень важна информация о разрешении контакта материала упаковки с пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической продукцией. Также в последнее время растет спрос на экоупаковку, поэтому все чаще на тубах встречаются знаки использования переработанных или возобновляемых материалов. На них нужно обращать внимание, чтобы правильно утилизировать упаковку.

Прежде чем разработать дизайн упаковки, каждый производитель косметических товаров, пищевой продукции и медицинских средств согласовывает с производителем упаковки все необходимые для нее параметры и проверяет совместимость своей продукции с материалом упаковки. В результате чего и наносятся на упаковку необходимые знаки,  состав, госты, стандарты, сроки годности и другие тонкости. Это все указывается с одной целью – удостоверить покупателя в безопасности и высоком качестве приобретаемого товара. К тому же, обязательная маркировка является общей для разных стран мира, так что помогает потребителю получить всю нужную информацию о продукте независимо от того, где он сделан.

– Например, при выборе косметики важно обращать внимание на температуру хранения, – говорит директор по маркетингу компании «СИВИСГРУПП» (брэнд BioWorld) Эмма Подкович. – Чаще всего, это от 5 до 25 градусов, но есть специфические продукты – те же патчи, которые один производитель рекомендует хранить в холодильнике, а другой нет, потому что может гарантировать сохранность их свойств только при соблюдении указанных условий. Любые обозначения на упаковке указывают на важные моменты. Тот же срок годности может быть 36 месяцев, когда товар стоит на полке без взаимодействия с внешней средой, но если открыть его, то начинается уже другой отсчет. Все эти ситуации моделируются при тестировании продукции и самой упаковки, поэтому ни один знак на ней не случаен.

Как расшифровываются наиболее популярные маркировочные знаки:

Такой знак говорит о том, что количество продукта в упаковке строго соответствует заявленному объему. То есть оплачено ровно столько, сколько и было обещано производителем.

Значок ППО (период после открытия) показывает, как долго можно использовать продукт после его открытия. Как правило, он обязательно ставится на все товары, срок годности которых меньше 30 месяцев.

Песочными часами обозначаются товары, которые лучше использовать до окончания срока годности – конечной даты, которая не зависит от вскрытия упаковки.

Этот значок является призывом к покупателям товара не мусорить и утилизировать отходы в специально отведенных для этого местах.

Иногда такая маркировка называется «Спасибо», что выражает благодарность тем людям, которые заботятся об окружающей среде и правильно утилизируют отходы.

Такой символ обычно можно увидеть на упаковке из пластика. Он означает, что туба сделана из безопасного материала.

Знак «Петля Мёбиуса» указывает на то, что упаковка товара частично или полностью сделана из переработанного сырья либо пригодна для последующей переработки.

Маркировка «Перерабатываемый пластик» помещается на изделиях из пластмассы, которые пригодны для дальнейшей переработки с помощью промышленных технологий. Цифры внутри треугольника указывают на вид пластика.

Точка «Green Dot Symbol» может быть любого цвета, используется на территории Европы и указывает на то, что компания переводит средства на восстановление окружающей среды и утилизацию отходов своего производства.

Наличие такого знака на упаковке означает, что продукция прошла все процедуры и соответствует техническим регламентам Таможенного союза стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

EAC (Eurasian Conformity) – обозначение соответствия определенной продукции на требования к качеству на территории Европейского Союза.

 

 

 
 
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При выборе товара покупатель чаще всего обращает внимание на его предназначение и дизайн.
 
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